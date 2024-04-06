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Türk Kızılay yardım kolisi ulaştırdı: Gazzeli Renad'ın yürekleri ısıtan sevinci
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06 Nisan 2024 Cumartesi 22:18:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 22:18:00

Türk Kızılay yardım kolisi ulaştırdı: Gazzeli Renad'ın yürekleri ısıtan sevinci

Kaynak: AA

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Türk Kızılay, yardım kolisinin ulaştığı Gazzeli Renad'ın sevincini paylaştı. Videoda, yardım kolisini açan Renad, yaşadığı mutluluğu da dile getiriyor.

Türk Kızılay, Gazze'ye gönderilen yardım gemisindeki gıda kolisinin ulaştığı Filistinli Renad'ın sevincini paylaştı.

Türk Kızılayın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin gönderdiği gıda kolilerinden birini açan Gazzeli kız çocuğu Renad'ın videosuna yer verildi.

Paylaşıma, "Gazze'den sıra dışı bir kutu açılış videosu. Gazze için 7'nci yardım gemimizle sevk edilen gıda kolilerinden biri sevgili Renad'ın evine ulaşmış. Gazze için daha çok yardım, daha çok umut." notu düşüldü.

Videoda, yardım kolisini açan Renad, koli içindeki gıda malzemelerini tek tek sayarken, yaşadığı mutluluğu da dile getiriyor.

Etiketler : Türkiye Kızılay Gazze yardım
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