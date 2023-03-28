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28 Mart 2023 Salı 13:50:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 13:50:00

Türk Kızılay Malatya'da 39 STK ile depremzedelere sıcak yemek veriyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da Türk Kızılay, depremzedeler için 39 sivil toplum kuruluşu (STK) ile iş birliği yaparak günlük 350 bin kişilik sıcak yemek dağıtıyor.

Kızılay, kentte 60 noktada 399 personelle hazırladığı sıcak yemekleri 311 nokta ile 13 ikram aracına ulaştırarak, depremzedelerin iftarını sıcak yemekle açmasını sağlıyor.

Türk Kızılay Malatya Beslenme Sorumlusu Mehmet Baki Seyrek, AA muhabirine, Marmara Bölge Afet Merkezinden depremzedelere hizmet etmek için geldiğini söyledi.

Depremin ilk anında yola çıktıklarını belirten Seyrek, "Burada üç öğün sıcak yemek hazırlıyoruz. Kentte depremin ilk günlerinde günlük 450 bin civarında yemek pişiriliyordu. Şu an İnönü Üniversitesi mutfağında günlük 50 bin kişilik yemek pişiriyoruz. Üniversite personeliyle iftarlık hazırlıyoruz. En büyük ana mutfaklar Türk Kızılaya ait, yemeğin yüzde 58'ini Türk Kızılayı pişiriyor." dedi.

"NE ZAMAN Kİ HALKIMIZIN YARDIM İSTEĞİ KESİLİR, O VAKİT SAHADAN ÇEKİLİRİZ"

Kentte sıcak yemekleri 39 sivil toplum kuruluşuyla iş birliğiyle hazırladıklarına işaret eden Seyrek, "İftar için 193 bin kişilik yemeği pişirdik. Günlük 350 bin 87 kişilik yemek hazırlıyoruz. Halkımızın yardıma ihtiyacı bulunduğu sürece buradayız. Ne zaman ki halkımızın yardım isteği kesilir, o vakit sahadan çekiliriz." ifadelerini kullandı.

Genel merkezden gelen menüyü hayırseverlerin gönderdiği gıda maddeleriyle hazırladıklarını dile getiren Seyrek, "Ankara'dan gelen menüyü gelen bağışlarla düzenlediğimiz kalori hesabına göre hazırlıyoruz. Afet kalori hesabına göre 4 çeşit yemek ikram ediyoruz, çorba, ana yemek, yardımcı yemek, tatlı ile yanında içecek. Kalori hesabımız 2 bin ile 2 bin 500 arasında." diye konuştu.

İnönü Üniversitesi personeli aşçı Mustafa Topçu ise daha önce üniversite personeli ve öğrenciler için yemek yaptığını, şimdi de "asrın felaketi"ni yaşayan depremzedeler için sıcak yemek hazırladığını söyledi.

Depremin ardından vatandaşlara sıcak yemek pişirmek için ocağın başına geçtiklerini anlatan Topçu, "Depremin birinci gününden itibaren burada yemek pişiriyoruz. Türk Kızılay ile ortak çalışıyoruz. Kızılay'ın destekleriyle yemek pişirmeye devam ediyoruz." dedi.

Etiketler : kızılay malatya depremzede sıcak yemek

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