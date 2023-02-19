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19 Şubat 2023 Pazar 15:50:00 - Güncelleme:19 Şubat 2023 Pazar 15:50:00

Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor

Kaynak: AA

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Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta depremzedeler için günde 3 öğün 85 bin kişilik sıcak yemek çıkarıyor.

Depremin ilk anından itibaren bölgede çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, Kahramanmaraş'taki yardım faaliyetini sürdürüyor.

Kent genelinde günde 3 öğün 85 bin kişiye yemek ulaştıran Türk Kızılay, ilçeler ve kırsal bölgelere de aynı hizmeti götürüyor.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Operasyon Yöneticisi Murat Taşlı, AA muhabirine, depremin ilk anlarında ekipleri felaket bölgesine sevk ettiklerini söyledi.

İkram aracı ve aşevinde yemek üretimine devam ettiklerini anlatan Taşlı, "Halkımızın ihtiyacını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Kahramanmaraş'ta şu anda 186 personelimiz ve yaklaşık 300 gönüllümüz çalışmalara destek veriyor. 168 çağrı merkezimizden gelen yardım ihbarına da bireysel anlamda cevap veriyoruz. Ayrıca toplu barınma yerlerinde ikram araçlarımız bulunuyor, 10 noktada vatandaşlarımıza 24 saat hizmet vermeye çalışıyoruz." dedi.

İzmirli 62 yaşındaki Türk Kızılay görevlisi Hediye Özkaradeniz de ekiplerin çalışmalarına katkı vermek için deprem bölgesine geldiğini belirtti.

İlerleyen yaşına rağmen arkadaşlarına yardım ettiğini anlatan Özkaradeniz, "Arkadaşlarımın işlerini kolaylaştırmaya çalışıyorum, mutfağı temizliyorum, malzeme doğramaya yardımcı oluyoruz. Kızılayda olmak çok güzel. İnsanlara dokunmak çok güzel. İyi ki Kızılay ailesi ile tanışmışım." diye konuştu.

Etiketler : türk kızılay deprem kahramanmaraş

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