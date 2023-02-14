VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, AFAD görevlilerine seslendi: Milletimle birlikte her şeyin üstesinden geleceğiz
Başkan Erdoğan, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'i kabul etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Deprem bölgelerinde hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık soruşturmalarında 102 tutuklama
Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 14 şüpheli tutuklandı
Konya, Hatay'a konteyner kent kuruyor
THY'nin yolcu sayısı ocakta 6 milyonu aştı
Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 26 zanlı yakalandı
Azerbaycan Türkiye'ye 1541 ton insani yardım gönderdi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 974 kişi hayatını kaybetti
Körfez ülkelerinde depremzedeler için toplanan yardımlar 370 milyon doları aştı
Hatay'da enkaz altından 201 saat sonra 26 yaşında bir kadın kurtarıldı
TCMB'den deprem bölgesinde yeni kullandırılacak kredilere menkul kıymet ve zorunlu karşılık muafiyeti
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde altyapı çalışmaları başladı
"Ülkemiz dayanışma ruhu içerisinde bu büyük felaketin de üstesinden gelecektir"
Rusya, depremzedelere 36 ton insani yardım gönderdi
Müteahhitler hakedişlerinin yüzde 1'ini deprem bölgesinin yeniden imarı için bağışlayacak
Deprem bölgesindeki Bakan Akar, NATO toplantısına katılmayacak
Adalet Bakanlığı: Hakimler ve Savcılar Kurulu depremden etkilenen 10 ilde 350 savcı görevlendirdi
ABD Savunma Bakanı Austin'den Türkiye'ye başsağlığı
Depremden etkilenen 10 ildeki lise öğrencileri için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluş...
Başkan Erdoğan: 8 bin kişiyi enkazdan sağ çıkardık
Devletin hava araçları, yüzlerce yaralı depremzedenin imdadına yetişti
Türk Kızılay günlük 50 konteyner üretim hedefiyle çalışmalarını hızlandırdı
14 Şubat 2023 Salı 14:00:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 14:00:00

Türk Kızılay günlük 50 konteyner üretim hedefiyle çalışmalarını hızlandırdı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk Kızılay tarafından Malatya'da kurulan Kızılay Sistem Yapı Fabrikası, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere barınma imkanı sağlamak için günlük en az 50 konteyner üretim hedefiyle çalışmalarını hızlandırdı.

Türk Kızılay, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden zarar gören kentlerde faaliyetlerini aralıksız sürdürürken, Malatya'da kurulu Kızılay Sistem Yapı Fabrikası, depremzedeler için konteyner üretiyor.

Kızılay Sistem Yapı Genel Müdürü Üzeyir Pala, fabrikalarının 2020'de faaliyete geçtiğini söyledi.

Fabrikada her türlü konteyner, yaşam üniteleri, prefabrik ve hafif çelik yapılar üretildiğini belirten Pala, 2023'te yeni yatırımlarını faaliyete almayı planlarken depreme yakalandıklarını ifade etti.

Pala, depremde fabrikalarının hafif derecede hasar gördüğünü fakat bazı çalışanlarının evlerinin yıkıldığını ve hasar aldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla aileleri de perişan olduğu için buraya gelme imkanları olmadı. İşe gelemediler ve üretim bu sebeple durdu. Hemen teyakkuza geçerek, büyük bir gayret sarf ederek öncelikle onların aileleriyle gelip barınabilecekleri ortamı oluşturduk. Fabrika içerisinde 100 çadır kurduk, çadırların içine elektrik, suyunu, ısınmasını sağladık. Bu imkanları çalışanlarımız aileleriyle burayla gelip, barınsınlar, burada da çalışsınlar diye sağladık. İlk günlerde 5-10 kişi gelebiliyorken şu an 100'ü geçtik."

"ÜRETİMİ HIZLANDIRMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Büyük bir felaket yaşadıklarını dile getiren Pala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten çok büyük bir afet. Bütün ülke şu an seferber olmuş durumda. Başta AFAD ve Türk Kızılay vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için hepsi seferber olmuş durumda. Burada bize de büyük bir yük düşüyor. O baskıyı üzerimizde hissediyoruz, bu büyük bir sorumluluk. Depremin etkilerine rağmen çalışan sayımızı artırarak üretimi hızlandırmaya gayret ediyoruz. Konteyner üretelim ve sahaya gönderelim. Şu an ona odaklandık. Burada gerekirse Türkiye'nin geri kalan her yerinde iş gücü temin ederek kapasitemizi katlamak istiyoruz. Günde minimum 50 konteyner üretecek şekilde her şeyimizi planlamak durumundayız. Bunu inşallah daha da aşacağız zaman içerisinde."

KONTEYNERLER AFAD'A TESLİM EDİLECEK

Pala, ürettikleri konteynerleri AFAD'a temsil edeceklerini anlatarak "AFAD bunları alarak afetzedelerin ihtiyaçlarını gideriyor. Biz de bu amaçla hizmet görüyoruz. Elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Burada bizden beklenen gece-gündüz çalışmak. Her şeyimizi ona göre planlıyoruz ki şu hatlardan ne kadar çok çıkarabilirsek o kadar çok vatandaşımızın acısını dindirmiş olacağız." diye konuştu.

Etiketler : türk kızılay konteyner asrın felaketi deprem kahramanmaraş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX