"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Elbistan'da, yeme içme ihtiyaçlarının büyük kısmını Türk Kızılay karşılıyor.

Türk Kızılay tarafından Elbistan Millet Bahçesi Pınarbaşı çadır kent alanında oluşturulan aşevinde sabah, öğle ve akşam öğünlerinde profesyonel aşçılar tarafından hazırlanan sıcak yemekler, depremzedeler ve sahada çalışan görevlilere servis ediliyor.

Türk Kızılay Elbistan Ekip Başkanı Efe Keleş, Türk Kızılay İzmir Bölge Afet Müdahale Merkezi'nden Elbistan'daki vatandaşlara beslenme hizmeti ve sosyal anlamda destek olmak için bölgeye geldiklerini söyledi.

Halkın bağışlarıyla üç öğün yemek hizmeti sunduklarını dile getiren Keleş, şöyle konuştu:

"İlk günden itibaren ekiplerimiz sahada vatandaşlara ikramlık malzemeler ve sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Aynı zamanda sosyal faaliyetlerle psikososyal alanda destek veriyoruz. Günlük yemek çıkarma kapasitemiz paydaşlarımızla 35 bin porsiyona ulaştı. İlk geldiğimizde mobil mutfağımızda 3 bin 500 kişilik sıcak yemek yaptık. Daha sonra Elbistan Belediyesi Millet Kütüphanesinde büyük bir aşevi kurarak alanı merkezi aşevi haline getirdik. Burada ekiplerimizle hazırladığımız yemekleri sahada 23 noktaya ulaştırıyoruz. Bölgede yaklaşık 4 çadır kent, 5 de konteyner kent alanı var."

Keleş, günlük 15 bin kişiye sahurluk ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Esentepe Mahalle Muhtarı İdris Şafak ise Türk Kızılay'ın depremin ilk anında beri yanlarında olduğunu, vatandaşlara 3 öğün sıcak yemek ikramında bulunduğunu belirtti.