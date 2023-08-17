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17 Ağustos 2023 Perşembe 12:55:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 12:55:00

Türk Kızılay: Devrilme ihtimali bulunan mobilyaları mümkünse önce birbirlerine daha sonra duvara sabitleyin

Kaynak: AA

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Türk Kızılay, depremlerde yapısal olmayan tehlikelere karşı uyararak, eşyaların doğru malzemeyle ve doğru şekilde sabitlenmesinin önemli olduğunu bildirdi.

Türk Kızılay'dan 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 24. yılı dolayısıyla yapılan açıklamada, geçen yıl başlatılan, "Eşyalarım bana tehlike değil" projesiyle yapısal olmayan tehlikelerin de insan hayatına mal olabileceğine işaret edildi.

Açıklamaya göre, Marmara Depremi'nin yıl dönümünde farkındalık çalışması yapan Türk Kızılay afet uzmanları, ev ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretlerde ailelere deprem anında eşyaların devrilmesi sonucu zarar görülebileceği konusunda bilgi verildi, evde bulunan büyük eşyaların, her yerde bulunabilecek aparatlarla nasıl sabitleneceğine yönelik örnekler gösterildi.

Vatandaşlara ayrıca ev ve iş yerlerinde bulunan gardırop, kitaplık, buzdolabı, aydınlatma, pencere, ofis makinesi, mobilya, raflarda saklanan veya duvara asılı olan tüm eşyaların yapısal olmayan elemanlar olarak nitelendirildiği bilgisi de verilerek, eşyaların doğru malzemeyle ve doğru şekilde sabitlenmesinin yaşanabilecek deprem sarsıntısı sırasında eşyalardan zarar görülmesini engelleyeceği vurgulandı.

Açıklamada, yapısal olmayan tehlikelere karşı alınabilecek bazı önlemler şöyle sıralandı:

"Devrilme ihtimali bulunan büyük boyutlardaki kitaplık, vitrin, vestiyer, gardırop ve TV ünitesi gibi mobilyaları mümkünse önce birbirlerine daha sonra duvara sabitleyin. Kullanılan ısıtıcılar ve fırın gibi yangın çıkarma ihtimali yüksek olan eşyaları sabitleme araçları ile sabitleyin. Evinizin tavanına astığınız eşyaları ağırlıklarını taşıyacak kadar dayanıklı olan kancalar ile tavana monte ettiğinizden de emin olun. İçerisinde ağır eşya, kırılacak malzeme, tencere gibi eşyaların bulunduğu dolapların kapakları mekanik kilitler ile daha güvenli hale getirilebilir. Yatak odalarındaki ağır eşyaların ve mobilyaların konumunun yataktan uzak durmasına özen gösterin. Raflara yerleştirilen eşyaların kaymasını önlemek adına yüzey tutucu malzemeler kullanın."

Etiketler : Türk Kızılay Devrilme ihtimali 17 Ağustos Marmara Deprem
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