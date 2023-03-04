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04 Mart 2023 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:04 Mart 2023 Cumartesi 15:30:00

Türk Kızılay depremzede şehit yakınlarını da yalnız bırakmıyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında şehit yakınlarını da unutmayan Türk Kızılay ekibi, aileleri ziyaret edip destek oluyor.

6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Türk Kızılay ekipleri, şehit ailelerini ziyaret etti.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Kriz Masası Koordinatörü Kurtuluş Açıksarı, afetin ilk gününden itibaren sahada olduklarını söyledi.

Temel görevlerinin beslenme faaliyetleri olduğunu aktaran Açıksarı, "Günlük 800 bin öğün yemek dağıtıyoruz sivil toplum kuruluşlarıyla beraber. İhtiyacı olan insanlara ulaşmaya çalışıyoruz, Genç Kızılay ve gönüllülerimizle birlikte. Özellikle devletine hizmet etmiş, vatanına gönül vermiş şehit ailelerinin arkasında kalan çocuklarına destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Afetin henüz ilk dönemlerinde olduklarını, depremzedelere desteklerini sürdürmeleri gerektiğini vurgulayan Açıksarı, depremzedeler normal yaşamlarına dönene kadar yanlarında duracaklarını kaydetti.

Etiketler : kahramanmaraş deprem şehit aileleri kızılay depremzede

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