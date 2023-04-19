Türk Kızılay çocukların bayram sevincine ortak olacak

Türk Kızılayın açıklamasında, "Bu Ramazan Acımız Bir Aşımız Bir" sloganıyla ramazan kampanyasına devam edildiği, 2 milyar liralık destek paketiyle yaklaşık 19 milyon ihtiyaç sahibine ulaşılmasının hedeflendiği belirtildi.

Konteyner kent ve çadır kentlerde kalan depremzede çocuklar için etkinlikler düzenleyecek Kızılay, bayram boyunca eğlence araçlarında boyama etkinlikleri, oyuncaklar ve palyaçolarla çocukları neşelendirecek.

Çocuklar için oyuncak seferberliği başlatan Genç Kızılaycılar da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara oyuncak dağıtacak.