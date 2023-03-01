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01 Mart 2023 Çarşamba 18:56:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 18:56:00

Türk Kızılay afet bölgesinde 93 milyon kişilik beslenme desteği sağladı

Kaynak: AA

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Türk Kızılay koordinesindeki Afet Beslenme Platformu, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden bu yana afet bölgesinde 93 milyon 268 bin kişiye beslenme desteği sağladı.

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, Kızılay'ın depremden etkilenen illerde farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla her an depremzedelerin yardımına koştuğu, 6 bine yakın profesyonel ve gönüllüsüyle deprem bölgesinde yaraları sarmaya çalıştığı belirtildi.

Depremin hemen ardından 10 il, 67 ilçe ve 717 noktada afetzedelere yardım ulaştıran Kızılay ve koordine ettiği Afet Beslenme Platformunun 259 paydaşı ile afetin 24'üncü gününde 5 aşevi, 86 ikram aracı, 370 mobil mutfak, 47 mobil fırın, 22 sahra mutfağıyla görev yaptığı ifade edilen açıklamada, afet bölgesinde günde 3'er öğünden 93 milyon 268 bin 114 kişilik beslenme desteği verildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Mobil mutfak ve ikram araçlarını depremden etkilenen tüm illere sevk eden Kızılay; Türkiye Afet Müdahale Planı'nda kendisine verilen beslenme hizmetini yerine getiriyor." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : Türk Kızılay afet kahramanmaraş deprem

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