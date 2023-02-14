Türk Kızılay 4 bin 500'ü aşkın gönüllüsü ile afet bölgesinde çalışmalara destek veriyor

Türk Kızılay 4 bin 500'ü aşkın gönüllüsü ile afet bölgesinde çalışmalara destek veriyor

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamaya göre, yardım faaliyetlerine destek vermek isteyenler, "gonulluol.org" platformu üzerinden açılan görevlere başvurarak çalışmalara katılıyor.

Afet bölgesinde Türk Kızılay, 961 çalışanı ve 4 bin 565 gönüllüsü ile çalışmalarda bulunuyor.

Depremzedelerin beslenme, barınma, hijyen gibi her türlü ihtiyacının karşılanması için seferber olan Türk Kızılay, bölgede 86 ikram aracı, 320 mobil mutfak, 33 mobil fırın, 22 sahra mutfak ve 330 da diğer araçlar olmak üzere 791 araçla hizmet sağlıyor.

Ayrıca 5 aşevinde depremzedeler için düzenli olarak yemek çıkarılıyor. Türk Kızılay koordinesindeki Beslenme Platformu ise şimdiye kadar yaklaşık 4,5 milyon kişilik çorba, 20 milyon kişilik sıcak yemek, 22 milyon ekmek, 10 milyondan fazla ikramlık malzeme, 15,5 milyon su ile 2 milyondan fazla içecek dağıtımı gerçekleştirdi.

DEPREM HABERİNİ ALAN GÖNÜLLÜLER İLK GÜNDEN AFET BÖLGESİNE KOŞTU



Açıklamaya göre, Türk Kızılay gönüllülerinden 23 yaşındaki Şeyda Çırak, deprem haberini alır almaz Aydın'da çalıştığı marketten istifa ederek, afet bölgesine gitti. Daha önce sağlık eğitimi alan Çırak, arama kurtarma ekiplerine ve enkaz başında bekleyen ailelere destek sağladı.

İstanbul'da yaşayan konservatuvar öğrencisi Yiğit Çalık ve sporcu Uras Uçanoğlu da depremzedeler için ilk günden harekete geçerek, kendi araçlarıyla Gaziantep'e ilaç ve hijyen malzemesi götürdü.

Grafiker ve ressam Ahmet Enis Gürcan ile psikolog eşi Tuğçe Gürcan ise Hatay'da beslenme faaliyetlerine destek oldu. Psikolog Gürcan, depremzedelere ruhsal travmalara karşı psikolojik ilk yardım uyguluyor.

Gümüşhane Üniversitesi Sivil Havacılık Bölümü öğrencilerinden Ömer Faruk Ilgaz da ilk günden harekete geçerek, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Spor Salonu'nda afetzedelerle ilgileniyor.