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Türk Kızılay, 150 tonu aşkın insani yardım malzemesini Libya'ya ulaştırdı
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20 Eylül 2023 Çarşamba 16:53:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 16:53:00

Türk Kızılay, 150 tonu aşkın insani yardım malzemesini Libya'ya ulaştırdı

Kaynak: AA

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Türk Kızılay, sel felaketinin yaşandığı Libya'ya 150 tonu aşkın insani yardım malzemesi gönderdi.

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, Libya'da meydana gelen selin ardından bölgeye ulaşan ekiplerin yardım çalışmalarına katkı sağlamaya devam ettiği belirtildi.

Selden etkilenen ailelerin ziyaret edilerek ihtiyaçlarının belirlendiği aktarılan açıklamada, acil yardım paketlerini bölgeye ulaştıran Türk Kızılayın arama kurtarma ekiplerine de destek verdiği bildirildi.

Açıklamada, Kızılayın bölgeye ulaştırdığı mobil beslenme aracıyla sıcak yemek verdiği kaydedildi.

Afetzedeler için uçak ve gemilerle milletin yardımlarını Libya'ya ulaştıran Kızılayın, şimdiye kadar 150 tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye gönderdiği anlatılan açıklamada, gıda, hijyen malzemesi, giyim, barınma desteklerinin yanı sıra maske, el feneri, iletişim cihazı, mum, pil, taşınabilir şarj aleti, ceset torbası gibi malzemelerin de bölgeye ulaştırıldığı ifade edildi.

Ayrıca, tam donanımlı mobil iletişim aracındaki uydu haberleşme sistemiyle kesintisiz iletişim imkanı sağlandığı vurgulandı.

Açıklamada, "Zor gününde Libya için el ele" sloganıyla bölge için yardım kampanyası başlatan Kızılayın, sevk edilecek 5. gemide yer almak üzere battaniye, gıda kolisi, hijyen seti, konserve yiyecek, uyku tulumu, jeneratör, giysi ve bebek mamasından oluşan 78 ton yardım malzemesi hazırladığı bildirildi.

Libya Kızılayı ile koordineli olarak afetzedelere yardım eden Türk Kızılayın, söz konusu çalışmaları sürdüreceği belirtildi.

Etiketler : libya sel felaketi insani yardım türk kızılay
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