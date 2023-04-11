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11 Nisan 2023 Salı 11:08:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 11:08:00

Türk kara sularına itilen 44 göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 30 düzensiz göçmen, Marmaris ilçesinde ise 14 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 30 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kentin Marmaris ilçesi açıklarında da Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen bir başka lastik bottaki 14 düzensiz göçmen, Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarılmıştı.

Etiketler : sahil güvenlik komutanlığı türk kara suları yunanistan düzensiz göçmen

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