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TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Uzlaşırsak masada otururuz
27 Aralık 2023 Çarşamba 16:35:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 16:35:00

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Uzlaşırsak masada otururuz

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay, yeni asgari ücretle ilgili, "Bugüne kadar rakamla ilgili bir şey konuşmadık. İnşallah bizim arzu ettiğimiz bir rakam olur. Uzlaşırsak masada otururuz' dedi.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği iki toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan tarafları kabul etmesi bekleniyor.

Bakan Işıkhan'dan TÜRK-İŞ'e ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ'i ziyaret etti.

Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren ziyarettin ardında Işıkhan, basın mensuplarının soruları üzerine, "İstişareler devam ediyor neticelenince sizinle paylaşacağız." dedi.

Bakan Işıkhan'a ziyarette, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da eşlik etti.

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Rakamla ilgili bir şey konuşmadık

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay, Bakan Işıkhan'ın ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar rakamla ilgili bir şey konuşmadık. İnşallah bizim arzu ettiğimiz bir rakam olur. Sorulduğunda kanaatimizi söyleriz. Uzlaşırsak masada otururuz.' dedi.

Asgari ücret net 11 bin 402 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Etiketler : sendikalar asgari ücret uzlaşma TÜRK-İŞ Başkanı Atalay
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