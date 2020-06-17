17 Haziran 2020 Çarşamba 23:29:00 - Güncelleme:17 Haziran 2020 Çarşamba 23:31:00
Türk heyeti Libya'da! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; "Sarrac ve Libya Dışişleri Bakanı ile görüştük" dedi.
Ayrıntılar geliyor
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