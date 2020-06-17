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17 Haziran 2020 Çarşamba 16:51:00 - Güncelleme:17 Haziran 2020 Çarşamba 17:25:00

Türkiye'den Libya'ya önemli ziyaret! Çavuşoğlu, Albayrak ve Fidan temaslarda bulunuyor

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Başbakan Serrac ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

Son dönemdeki Libya politikalarıyla Akdeniz'de başarılı sonuçlar elde eden Türkiye'den yeni bir hamle geldi.

ÜST DÜZEY HEYET LİBYA'DA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak için Libya'ya gitti.

SERRAC'LA GÖRÜŞTÜLER

Türk heyeti, Libya'da resmi hükümetin başbakanı ve kabinesiyle bir araya gelerek görüşmelerde bulundu. Ziyaretle ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

"UZUN VADELİ İKİLİ ANLAŞMALAR YAPILMASI HEDEFLENİYOR"

Serrac Ankara'ya giderek Başkan Erdoğan'la görüşmüş; iki lider, işbirliğinin artacağını duyurmuştu.

Bu gelişmeden iki hafta sonra Türk heyet, askeri ve mali destek verdiği UMH yetkilileriyle görüşmek üzere Trablus'a gitti.

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