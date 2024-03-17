Türk havacılığının altın çağı: X İHA-230'dan tam isabet!
Bayraktar TİHA, Roketsan'ın X İHA-230 füzesiyle gerçekleştirdiği süpersonik füze atış testini başarıyla tamamladı.
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayaraktar ,Bayraktar TİHA, Roketsan'ın X İHA-230 füzesiyle gerçekleştirdiği süpersonik füze atış testinin görüntülerini paylaştı.
Selçuk Bayraktar başarılı test atışının görüntülerini şu ifadeler ile yayınladı:
Türk Havacılığının Altın Çağı
Bayraktar AKINCI
X İHA-230 Süpersonik Füze Atış Testi
X IHA-230 Supersonic Missile Firing Test
Türk Havacılığının Altın Çağı ��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 17, 2024
Bayraktar #AKINCI ✈️����
2️⃣X İHA-230 Süpersonik Füze Atış Testi ✅
2️⃣X IHA-230 Supersonic Missile Firing Test ✅@BaykarTech �� @Roketsan#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/lLICEoXo1B
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