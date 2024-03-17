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Türk havacılığının altın çağı: X İHA-230'dan tam isabet!
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17 Mart 2024 Pazar 18:42:00 - Güncelleme:17 Mart 2024 Pazar 18:42:00

Türk havacılığının altın çağı: X İHA-230'dan tam isabet!

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Bayraktar TİHA, Roketsan'ın X İHA-230 füzesiyle gerçekleştirdiği süpersonik füze atış testini başarıyla tamamladı.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayaraktar ,Bayraktar TİHA, Roketsan'ın X İHA-230 füzesiyle gerçekleştirdiği süpersonik füze atış testinin görüntülerini paylaştı.

Selçuk Bayraktar başarılı test atışının görüntülerini şu ifadeler ile yayınladı:

Türk Havacılığının Altın Çağı

Bayraktar AKINCI

X İHA-230 Süpersonik Füze Atış Testi

X IHA-230 Supersonic Missile Firing Test

Etiketler : Selçuk Bayraktar AKINCI FÜZE ATIŞ TESTİ BAYKAR
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