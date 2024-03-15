Türk havacılığının altın çağı: İHA 122 süpersonik füze ile nokta atışı!
Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Roketsan'ın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği süpersonik füze atış testini başarıyla tamamladı.
Bayraktar TİHA, Roketsan'ın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği süpersonik füze atış testini başarıyla tamamladı.
Selçuk Bayraktar test atışının görüntülerini sosyal medya hesabından şu notlarla paylaştı:
Bayraktar AKINCI İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testi
IHA-122 Supersonic Missile Firing Test
Türk Havacılığının Altın Çağı ��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 15, 2024
Bayraktar #AKINCI ✈️����
✅ İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testi
✅ IHA-122 Supersonic Missile Firing Test@BaykarTech �� @Roketsan#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/KrvE6xPWLx
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