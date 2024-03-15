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Türk havacılığının altın çağı: İHA 122 süpersonik füze ile nokta atışı!
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15 Mart 2024 Cuma 23:11:00 - Güncelleme:15 Mart 2024 Cuma 23:11:00

Türk havacılığının altın çağı: İHA 122 süpersonik füze ile nokta atışı!

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Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Roketsan'ın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği süpersonik füze atış testini başarıyla tamamladı.

Bayraktar TİHA, Roketsan'ın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği süpersonik füze atış testini başarıyla tamamladı.

Selçuk Bayraktar test atışının görüntülerini sosyal medya hesabından şu notlarla paylaştı:

Bayraktar AKINCI İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testi

IHA-122 Supersonic Missile Firing Test

Etiketler : Bayraktar AKINCI TİHA Roketsan İHA-122
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