Türk havacılığının altın çağı: Bayraktar TB3'ten yeni başarı!
Bayraktar TB3'ün ikinci prototipi ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Söz konusu uçuş testine ilişkin görüntüleri BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı.
BAYKAR tarafından yürütülen Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı (İHA) Projesi kapsamında ikinci prototip ilk uçuşunu gerçekleştirdi.BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Türk Havacılığının Altın Çağı �� #BayraktarTB3 PT-2 İlk Uçuş | PT-2 First Flight ✈️ ⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 23, 2024
✅ 2.Prototip İlk Uçuş Testi | Prototype #2 First Flight Test#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/6BMBkTquBT
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