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23 Mart 2024 Cumartesi 20:06:00 - Güncelleme:23 Mart 2024 Cumartesi 20:06:00

Türk havacılığının altın çağı: Bayraktar TB3'ten yeni başarı!

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Bayraktar TB3'ün ikinci prototipi ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Söz konusu uçuş testine ilişkin görüntüleri BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı.

BAYKAR tarafından yürütülen Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı (İHA) Projesi kapsamında ikinci prototip ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Etiketler : Bayraktar TB3 İlk Uçuş Selçuk Bayraktar
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