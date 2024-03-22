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22 Mart 2024 Cuma 21:51:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 21:51:00

Türk havacılığında altın çağ: Bayraktar TB3'ten yüksek irtifa!

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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) BAYRAKTAR TB3'ün 24. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli SİHA BAYRAKTAR TB3'ün 24. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

Türk Havacılığının Altın Çağı

BayraktarTB3 24. Test Uçuşu | 24th Flight Test

Yüksek İrtifa Testi | High-Altitude Test

Etiketler : Bayraktar TB3 TEST BAYKAR SELÇUK BAYRAKTAR
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