Türk havacılığında altın çağ: Bayraktar TB3'ten yüksek irtifa!
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) BAYRAKTAR TB3'ün 24. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli SİHA BAYRAKTAR TB3'ün 24. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
Türk Havacılığının Altın Çağı
BayraktarTB3 24. Test Uçuşu | 24th Flight Test
Yüksek İrtifa Testi | High-Altitude Test
Türk Havacılığının Altın Çağı �� #BayraktarTB3 24. Test Uçuşu | 24th Flight Test ✈️ ⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 22, 2024
✅ Yüksek İrtifa Testi | High-Altitude Test#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/VEXyvZjLXF
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