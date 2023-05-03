Türk hava sahası Ermenistan uçaklarına kapatıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk hava sahasının Ermenistan'a kapatıldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
TÜRK HAVA SAHASI ERMENİSTAN UÇAKLARINA KAPATILDI
Benim bunu kabul etmem mümkün değil. Yanıt olarak da Ermenistan uçaklarına hava sahamızı kapattık. Bir tek Ermenistan Meclis Başkanı toplantı için Türkiye'ye gelecek istisnai olarak ona izin verdik. Devam ettirirlerse yeni adımlar atacağız.
ERMENİSTAN'IN ANIT PROVOKASYONU
Ermenistan, Osmanlı siyasi liderlerinin yanısıra Türk diplomatlara yönelik terör eylemlerini yüceltmeyi amaçlayan bir anıt dikmişti.
Terör saldırılarının kod ismi olan "Nemesis" adı verilen anıta Dışişleri Bakanlığı sert tepki göstermiş, bu tür kararların Ermenistan ile süren normalleşme adımlarına zarar vereceğine dikkat çekilmişti.
Dışişleri'nin geçen haftaki açıklamasında, "Bu utanç verici anıtın açılması, 31 diplomatımız ve aile üyelerinin katledildiği menfur terör saldırılarına yol açan kanlı bir tedhiş hareketinin yüceltilmesidir" denilmişti.
FRANSA'DA TERÖR PROVOKASYONU
Fransa'da PKK destekçileri provokasyon yaptı. Gerekli önlemleri aldık. Yurtdışındaki misyonlarımızı da uyardık.
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