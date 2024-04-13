Türk Halk Müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Türk Halk Müziği ve TRT sanatçısı Şakir Öner Günhan (82), Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İlçedeki özel bir hastanede kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Günhan, hastanenin yoğun bakım ünitesindeki 5 günlük tedaviye rağmen kurtarılamadı.
Günhan'ın cenazesinin yarın öğle namazının ardından Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bitez Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
Bodrum'da uzun yıllardır yaşayan Şakir Öner Günhan, Türk Halk Müziği sanatçısı, yapımcı, yönetmen ve sunucu olarak görev yaptı.
- "Alevilerin de PKK'sı olmalı" demişti... İBB'nin provokatörü tutuklandı
- Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem!
- İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yoğunluğu devam ediyor
- Bursa'da orman yangını
- Valilik duyurdu: Bazı araçların İstanbul'a girişlerine izin verilmeyecek
- Antalya'da teleferik faciası! Yakup Köse: Mağdur vatandaşların aileleri teleferiğin bakımsızlığından söz ediyor