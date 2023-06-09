VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump'ın "gizli belgelere" ilişkin davayla ilgilenecek hukuk ekibi değişti
Çanakkale ve Muğla açıklarında 107 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bakan Koca, Türkiye'de akciğer nakli yapılan en yaşlı hastanın durumunun iyi olduğunu açıkladı
Eski ABD Başkanı Trump hakkındaki "gizli belgeler"e ilişkin dava dosyası kamuya açıklandı
DMM'den Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
"Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan özel yeteneklere sahip kilit oyuncular"
09 Haziran 2023 Cuma 19:30:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 19:30:00

Türk gemisinde 'kaçak' krizi: İtalya'da müdahale edildi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Türkiye'den Fransa'ya giden ve içinde kaçak kişiler bulunduğu tespit edilen gemiye İtalya'da müdahale edildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün saat 11.20'de DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş. yetkililerinden Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine (AAKKM) bir ihbar geldi.

İhbarda, "Yalova'dan Fransa'nın Sete limanına seyretmekte olan Türk bayraklı GALATA SEAWAYS isimli gemide yaklaşık 15 kaçak şahıs tespit edildiği, kaçakların gemi içinde ellerinde muhtemel kesici aletlerle dolaştıklarının kameralarla belirlendiği, gemi personelinin kendilerini yaşam mahalli ve makine dairesine kilitleyerek güvene aldıklarının bildirildiği" aktarıldı.

Gemi kaptanı ve şirket yetkilileriyle kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. İtalyan yetkililere gerekli bilgilendirme yapıldı.

Gemi İtalya karasularına girdiği anda ekipler kaçaklara müdahale etti. Durum kontrol altına alındı. Geminin Napoli Limanı'na götürülmesine karar verildi. Konu, bakanlık ve ilgili kurumlarca takip ediliyor.

Etiketler : denizcilik genel müdürlüğü türk gemisi kaçak italya
Yengi'ye filarmoni orkestrası

Yengi'ye filarmoni orkestrası
Teşekkür gecesi

Teşekkür gecesi
İlk kez beyazperdede

İlk kez beyazperdede
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Sefo isyanda Melisa törende

Sefo isyanda Melisa törende
'Rezil Beşiktaşlı' tepkisi!

'Rezil Beşiktaşlı' tepkisi!
Müstakbel damat partiyi bastı

Müstakbel damat partiyi bastı
37 yaşa merhaba partisi

37 yaşa merhaba partisi
‘Hiç iyi değilim'

‘Hiç iyi değilim'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX