Türk gemisinde 'kaçak' krizi: İtalya'da müdahale edildi

Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün saat 11.20'de DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş. yetkililerinden Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine (AAKKM) bir ihbar geldi.

İhbarda, "Yalova'dan Fransa'nın Sete limanına seyretmekte olan Türk bayraklı GALATA SEAWAYS isimli gemide yaklaşık 15 kaçak şahıs tespit edildiği, kaçakların gemi içinde ellerinde muhtemel kesici aletlerle dolaştıklarının kameralarla belirlendiği, gemi personelinin kendilerini yaşam mahalli ve makine dairesine kilitleyerek güvene aldıklarının bildirildiği" aktarıldı.

Gemi kaptanı ve şirket yetkilileriyle kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. İtalyan yetkililere gerekli bilgilendirme yapıldı.

Gemi İtalya karasularına girdiği anda ekipler kaçaklara müdahale etti. Durum kontrol altına alındı. Geminin Napoli Limanı'na götürülmesine karar verildi. Konu, bakanlık ve ilgili kurumlarca takip ediliyor.