VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi
Alper Gezeravcı TUA'nın yönetim kurulu üyeliğine atandı
Soykırımcı ordudan bir binbaşı öldürüldü! İsrail basını duyurdu
Türk fırkateyni Yunanistan'a demirledi
Mısır'dan "İsrail'in 7 Ekim saldırıları hakkındaki suçlamalarına" tepki
Scholz'dan Trump'a tepki: "Sorumsuzca ve tehlikeli"
12 Şubat 2024 Pazartesi 23:58:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 23:58:00

Türk fırkateyni Yunanistan'a demirledi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk Deniz Kuvvetlerine ait "TCG Gediz" isimli fırkateyn, NATO görevi kapsamında Yunanistan'ın Pire Limanı'na geldi.

Türk Deniz Kuvvetlerinde hizmet veren Gabya sınıfı firkateynlerden biri olan "TCG Gediz" isimli fırkateyn, NATO Daimi Deniz Görev Grubu kapsamında Yunanistan'ın Pire Limanı'na aborda oldu.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, bugün TCG Gediz'i Pire Limanı'nda ziyaret etti. Erciyes'i, TCG Gediz Komutanı Deniz Albay Yalçın Ergel karşıladı.

Ergel ve beraberindeki 15 gemi personeli, Türkiye'nin Yunanistan'da görevli askeri ataşeleri ve diplomatik misyon üyeleriyle Pire'deki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlikte kısa bir tören düzenlendi.

Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal savaşlarındaki şehitler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende, İstiklal Marşı okundu. Şehitlikteki mezarlara beyaz ve kırmızı karanfiller bırakıldı.

PİRE TÜRK ŞEHİTLİĞİ

Pire Türk Şehitliği, 1859'da Müslüman mezarlığı olarak kurulduktan sonra 24 Mart 1890'da Pire Belediyesince Osmanlı Devleti'ne verildi.

Mezarlık, Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal savaşlarında esir olarak Atina'ya götürülen ve burada vefat eden Türk askerlerinin defnedilmesiyle şehitlik hüviyetini kazandı.

Etiketler : TCG Gediz NATO görevi Pire Limanı
Enerjik Nefise

Enerjik Nefise
Aile boyu müzik

Aile boyu müzik
Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var
İzmir'i yaktı

İzmir'i yaktı
Müziğe 'depresyon'la döndü

Müziğe 'depresyon'la döndü
Detoks suyu yanında

Detoks suyu yanında
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX