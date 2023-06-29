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29 Haziran 2023 Perşembe 16:23:00 - Güncelleme:29 Haziran 2023 Perşembe 16:23:00

Türk düşmanı Yeşilgöz'den skandal karar: Hollanda'da 'başörtüsü yasağı'

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Türk düşmanlığı ile bilinen Hollanda'nın Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, yine skandal bir karara imza attı. Yeşilgöz, üniformalı polis memurlarının başörtüsü takmasının yasaklandığını açıkladı.

Yeni kıyafet yönetmeliğini imzalayan Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, kararının gerekçesini de "Polis üniformasının tarafsızlığını ortaya koyuyoruz." diyerek açıkladı.

Üniforma üzerinde dini ya da siyasi sembollerin yer almasının artık tamamen ortadan kaldırıldığını söyleyen Yeşilgöz, Hollanda'da yayınlanan De Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada, poliste başörtüsü tartışmasının artık sona erdiğini dile getirdi.

İZİN VEREN BELEDİYELERE GÖZDAĞI

Yeni yönetmelikle polisin, siyasi tartışma yükünden kurtulduğunu belirten Yeşilgöz, "Polisler, özel bir görevle hükümeti temsil eden kişilerdir. Görünür dini veya siyasi semboller üniformalarının tarafsızlığına uymuyor." dedi.

Yeşilgöz, yeni kıyafet yönetmeliğinin, belediyelere bağlı olan özel soruşturma görevlilerini (BOA) kapsaması gerektiğini de savundu.

Etiketler : Dilan Yeşilgöz Hollandanın Güvenlik ve Adalet Bakanı başörtüsü yasağı Türk düşmanlığı
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