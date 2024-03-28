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28 Mart 2024 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:28 Mart 2024 Perşembe 14:00:00

Türk düşmanı çıkmıştı... CHP'den teröristbaşı Öcalan'ın akrabasına büyük kıyak

Kaynak: Star.com.tr

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Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı ile ittifak içerisine giren CHP, Mersin'in Toroslar ilçesinde DEM Partili Abdurrahman Yıldız'ı aday gösterdi. 'Kent uzlaşısı' adı altında DEM Parti ile ittifak yapan CHP'nin Toroslar'dan aday gösterdiği Yıldız'ın teröristbaşı Öcalan'ın akrabası olduğu ortaya çıktı. Daha önce de Abdurrahman Yıldız, 'Affedersiniz Türk diyen bile oldu' sözleriyle rahatsızlığını belirtmişti.

CHP, DEM için çalışan Abdurrahman Yıldız'ı Toroslar belediyesinden başkan adayı gösterdi. Abdurrahman Yıldız'ın kampanyasında DEM ve CHP el ele verdi. İki parti bu ay içinde miting düzenleyerek Yıldız için oy istedi.

TÜRK OLARAK ANILMAKTAN ÜZÜNTÜ DUYDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Yıldız sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da gündeme geldi. Türk olarak anılmaktan üzüntü duyduğunu söyleyen Yıldız'ın sosyal medyada "Bana neler demediler ki. Affedersiniz Türk diyen bile oldu. Hatta özür dilerim Sünni Müslüman diyenleri gördüm" paylaşımı tepki çekmişti.

DEM DESTEK MİTİNGİ YAPTI

Ortak düzenlenen programda DEM'in eş sözcüsü Ahmet Asena da Yıldız için destek istemişti. Asena "Abdurrahman Yıldız'ı desteklemek için bir araya geldik. Sadece Yıldız'ı desteklemiyoruz, kendi geleceğimizi çocuklarımızın geleceği için destekliyoruz. Kazanan Abdurrahman Yıldız olmayacak. Mersin'de kazanmak demek Türkiye'ye bir işaret feneri yakmak demektir" ifadelerini kullanmıştı.

ÖCALAN'IN AKRABASI ÇIKTI

CHP'nin DEM ile ittifak yaparak aday gösterdiği Yıldız'ın eşi Feride Yıldız'ın dayısı Hüseyin Zain'in Abdullah Öcalan'ın kız kardeşi Fatma Öcalan ile evli olduğu öğrenildi. Hüseyin-Fatma Öcalan'ın kızı Dilek Öcalan ise HDP den 25.ve 26. dönem milletvekilliği yapmıştı.

Etiketler : pkk chp dem parti kent uzlaşısı abdullah öcalan
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