Türk dünyasından Başkan Erdoğan'a seçim desteği! "Arkasındayız"

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler karşısında Türkiye ile dayanışma sergilemek amacıyla Ankara'da toplanan Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne katılan liderler, 14 Mayıs seçimleri için Erdoğan'a başarı dileğinde bulundu.

MİRZİYOYEV'DEN ÇAĞRI

Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanı olan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası arenadaki itibarının ve nüfuzunun arttığını belirtti. Mirziyoyev, "Kudretli Türkiye'nin bugünkü tüm başarılarında hürmetli Cumhurbaşkanı'nın emsalsiz katkıları olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum. Tüm kardeş halklarımız adına, Türk halkına seçimlerde kardeşimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi.

ALİYEV: DEĞERLİ KARDEŞİM

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve onurlu bir yol kat ettiğini, dünyada söz sahibi olduğunu ve güç merkezine dönüştüğünü vurguladı.

Türkiye'de istikrarın sürekliliğinin tüm Türk dünyası için önemli bir koşul olduğunu belirten Aliyev, "Ülkelerimiz arasında kardeşlik temelinde kurulan ilişkilerin daha da güçlenmesinde değerli kardeşimin daha uzun yıllar büyük katkıları olacağına eminim" diye konuştu.

TOKAYEV: HALK DESTEK OLMALI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de depremin ardından uluslararası toplumun Türk halkına sağladığı geniş destek ve yardımın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek itibarının ve ülkesinin çıkarları için özverili çalışmasının bir sonucu olduğunu ifade etti. Türkiye'nin uluslararası arenada gerçekten güçlü, etkili ve saygın bir devlet haline geldiğine işaret eden Tokayev, "Bunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük emeği ve katkısı apaçık ortada. Kendisine Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde başarılar diliyorum. Türk halkı size gerekli desteği verecektir diye inanıyorum" ifadelerini kullandı.

CAPAROV: REFAHA TAŞIYACAK

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçimlerde başarılar diliyorum. Çünkü kendisinin liderliğinde gerçekleştirilen reformlar Türk halkını kalkınmaya ve refaha taşıyacağına inanıyorum" dedi.

NOBEL'E ADAY GÖSTERİYORUZ

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada saygın bir siyasi şahsiyet olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Hürmetli kardeşim Recep Erdoğan'ı barış alanında Nobel ödülüne aday gösteriyoruz ve bu alandaki tekliflerin tümünü destekliyoruz. 21. asırda İslam dünyasının ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının arasında ilk olarak bu yüksek ödüle layık şahsiyet olarak tarihin altın sayfalarında yazılırsa elbette hakikate uygun olacak."

ORBAN: YİNE BAŞARILI OLACAK

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği altında gerçekleşen Türkiye'deki büyük gelişimi ve harika gelişmeleri bizzat gördüğünü belirterek, yeniden inşa sürecinin de başarılı olacağına emin olduğunu dile getirdi. Rusya-Ukrayna savaşında taraflar arasında bugüne kadar başarılı bir şekilde müzakere yürüten tek kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirten Orban, "Sayın Erdoğan'ın girişimlerine müteşekkiriz ve bu girişimlerini sürdürmesini rica ediyoruz" diye konuştu.

TATAR: TEŞEKKÜR EDİYORUM

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman Kuzey Kıbrıs'ın yanında olduğunu belirtti. Tatar, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu konuşmasında KKTC'nin resmi olarak tanınması ve Kıbrıs halkına uygulanan izolasyonun kaldırılması çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kıbrıs davasına destekleri için bir kez daha teşekkür etti. Tatar, "Şahsıma sizlere hitap etme fırsatı veren Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

ZİRVE BİLDİRİSİ'NDE ERDOĞAN'A BAŞARI DİLEĞİ

Zirve Bildirisi'nde de "Türk devletleri başkanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk dünyasının birlik ve beraberliğine, güvenlik ve refahına sağladıkları güçlü ve kalıcı katkılar ile Teşkilatın birlik ruhunun pekiştirilmesindeki dirayetli liderliği dolayısıyla şükranlarını sundukları ve önümüzdeki seçimlerde başarılar diledikleri" kaydedildi.