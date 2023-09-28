Küresel ticaret ve enerji ağlarının merkezi her geçen gün Türkiye eksenine kayıyor. Rusya Ukrayna savaşıyla beraber Batılı ülkelerin enerji ihtiyacı Türkiye'den sağlanmaya başlarken, Türkiye'nin bölgesel ölçekte kurduğu işbirlikleri de belirleyici olmaya devam ediyor.

ZENGEZUR DÜNYA GÜNDEMİNDE

Azerbaycan'ın 2020 yılındaki Dağlık Karabağ zaferinin ardından adı yeniden gündeme gelen Zengezur koridoru, geçtiğimiz haftalarda yeniden dünya gündemine oturdu. Ermenistan'ın ihlallerine yönelik başlattığı Karabağ antiterör operasyonundan da zaferle çıkan Azerbaycan ile Türkiye ile kurduğu işbirlikleri, küresel ticaret ağları tarafından yakından takip ediliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Nahçıvan ziyaretinde bir kez daha gündeme oturan Zengezur Koridoru'nun faaliyete girmesi tartışılırken konuya ilişkin analizler de peş peşe geliyor. Son olarak ABD'li Forbes dergisi dikkat çeken bir analiz kaleme aldı.

Karabağ'ın kontrolü, kıtalar arası jeopolitik yerleşimi potansiyel olarak değiştirebileceği vurgulanan analizde, "Lojistik açıdan Karabağ tepelerini kim kontrol ediyorsa, hassas sınır bölgesine de hakim oluyor" ifadeleri kullanıldı.

Zengezur Koridoru için Türkiye ve Azerbaycan'ın uzun zamandır çaba sarfettği belirtilirken, makalede "'Zangezur Koridoru' , Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerini Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye bağlayacak rotanın son ayağı" değerlendirmesinde bulunuldu.

BİR ADIM DAHA YAKLAŞILDI

Orta Koridor'un Türk ülkeleri ve doğal kaynakları arasında dış dünyaya doğrudan bir otoyol oluşturacağı vurgulanan analizde, "Karabağ'da artık taktiksel bir tehdidin olmamasıyla Türk yolunun tamamlanmasına bir adım daha yaklaşıldı" denildi.

TÜRK DÜNYASI BİRLEŞİYOR

Bu kritik bağlantının bir diğer yanının da kültürel olduğunun vurgulandığı makalede Türkçülüğün kültürel ve kimliksel bir dirilişiyle yüzyıllardır hareketsiz kalan birleştirici bir dayanışmanın oluşacağı vurgulandı.