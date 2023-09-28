VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Herkes merak ediyordu... TFF'den play-off açıklaması!
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Rum temsilciye sert tepki
Günlerdir alarm veriliyordu! İstanbul sağanağa teslim
Stoltenberg'den net mesaj: "Ukranya'ya destek devam edecek"
Rusya'dan savunma hamlesi
Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
28 Eylül 2023 Perşembe 14:17:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 14:17:00

Türk dünyası birleşiyor! ABD'yi 'Zengezur' korkusu aldı

ABONE OL

Azerbaycan'ın Karabağ'da 24 saat içinde zafere ulaşan antiterör operasyonu dünyanın gündeminde kalmaya devam ediyor. ABD'li Forbes dergisi Ermenistan'ın da kabul ettiği Zengezur Koridoru ile ilgili analizde bulundu. Makalede, "Lojistik açıdan Karabağ tepelerini kim kontrol ediyorsa, hassas sınır bölgesine de o hakim oluyor" ifadeleri kullanıldı. Analizde, kritik bağlantının kültürel boyutuna da değinildi.

Küresel ticaret ve enerji ağlarının merkezi her geçen gün Türkiye eksenine kayıyor. Rusya Ukrayna savaşıyla beraber Batılı ülkelerin enerji ihtiyacı Türkiye'den sağlanmaya başlarken, Türkiye'nin bölgesel ölçekte kurduğu işbirlikleri de belirleyici olmaya devam ediyor.

ZENGEZUR DÜNYA GÜNDEMİNDE

Azerbaycan'ın 2020 yılındaki Dağlık Karabağ zaferinin ardından adı yeniden gündeme gelen Zengezur koridoru, geçtiğimiz haftalarda yeniden dünya gündemine oturdu. Ermenistan'ın ihlallerine yönelik başlattığı Karabağ antiterör operasyonundan da zaferle çıkan Azerbaycan ile Türkiye ile kurduğu işbirlikleri, küresel ticaret ağları tarafından yakından takip ediliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Nahçıvan ziyaretinde bir kez daha gündeme oturan Zengezur Koridoru'nun faaliyete girmesi tartışılırken konuya ilişkin analizler de peş peşe geliyor. Son olarak ABD'li Forbes dergisi dikkat çeken bir analiz kaleme aldı.

Karabağ'ın kontrolü, kıtalar arası jeopolitik yerleşimi potansiyel olarak değiştirebileceği vurgulanan analizde, "Lojistik açıdan Karabağ tepelerini kim kontrol ediyorsa, hassas sınır bölgesine de hakim oluyor" ifadeleri kullanıldı.

Zengezur Koridoru için Türkiye ve Azerbaycan'ın uzun zamandır çaba sarfettği belirtilirken, makalede "'Zangezur Koridoru' , Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerini Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye bağlayacak rotanın son ayağı" değerlendirmesinde bulunuldu.

BİR ADIM DAHA YAKLAŞILDI

Orta Koridor'un Türk ülkeleri ve doğal kaynakları arasında dış dünyaya doğrudan bir otoyol oluşturacağı vurgulanan analizde, "Karabağ'da artık taktiksel bir tehdidin olmamasıyla Türk yolunun tamamlanmasına bir adım daha yaklaşıldı" denildi.

TÜRK DÜNYASI BİRLEŞİYOR

Bu kritik bağlantının bir diğer yanının da kültürel olduğunun vurgulandığı makalede Türkçülüğün kültürel ve kimliksel bir dirilişiyle yüzyıllardır hareketsiz kalan birleştirici bir dayanışmanın oluşacağı vurgulandı.

Etiketler : Zengezur azerbaycan türkiye abd
Masalsı bir aşk

Masalsı bir aşk
Tiyatro yapmak istiyor

Tiyatro yapmak istiyor
Senfonik konser

Senfonik konser
Güzel yürek İbrahim!

Güzel yürek İbrahim!
Sertab'la interaktif konser

Sertab'la interaktif konser
Romantik yaz akşamı

Romantik yaz akşamı
Yeni projeye yeni kıyafetler

Yeni projeye yeni kıyafetler
Cihangir'de terör estirdi

Cihangir'de terör estirdi
2 ay sonra ilk konser

2 ay sonra ilk konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX