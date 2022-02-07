Türk donanmasından ATMACA kararı!

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07 Şubat 2022 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:07 Şubat 2022 Pazartesi 17:00:00

Türk Donanması'ndan heyecanlandıran "Atmaca" kararı

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Roketsan çalışmaları sonucu yerli ve milli olanaklarla üretilen “ATMACA Gemisavar Füzesi”, Türk savaş gemilerine entegre edilecek.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Roketsan çalışmaları sonucu yerli ve milli olanaklarla üretilen "ATMACA Gemisavar Füzesi"nin bütün platformlara entegre edilmesine karar verdi.

Roketsan tarafından milli olanaklarla geliştirilen Türkiye'nin ilk deniz füzesi ATMACA, geçtiğimiz sene seri imalata geçmiş ve kısa zaman önce Türk Donanması'nın kullanımına alınmıştı. Menzil değeri ve gelişmiş nitelikleri nedeniyle Dünya'nın en gelişmiş gemisavar füzeleri arasında bulunan ATMACA için mühim bir karar alındı.

SavunmaSanayiST.com tarafından alınan bilgiye göre; milli olanaklarla geliştirilen ATMACA, Türk Donanması'nın kullanımındaki bütün muharip platformlara entegre edilecek. Eldeki Harpoon Füzelerinin ise tatbikat ve eğitim faaliyetlerinde kullanılacağı tahmin ediliyor. ATMACA'nın kullanıma alındığı ilk platform ise MİLGEM ADA Sınıfı Korvet TCG KINALIADA (F-514) Korveti olmuştu.

ATMACA'nın öncelikli olarak; MİLGEM TCG BURGAZADA (F-513), TCG BÜYÜKADA (F-512) ve TCG HEYBELİADA (F-511) ile BARBAROS Sınıfı Firkateynlere entegre edileceği tahmin ediliyor. Açık kaynak bilgilerine göre; ATMACA, Harpoon Füzeleri'nden daha gelişmiş niteliklere sahip.

ATMACA GEMİSAVAR FÜZESİ

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın gemisavar füze ihtiyacının yerli ve milli olanaklarla karşılanması için ATMACA Güdümlü Mermi G/M Projesi, 2009 senesinde başlatıldı. Bu kapsamda Roketsan ana yükleniciliğinde geliştirilen Aktif Radar Arayıcı Başlığa sahip 220+ kilometre menzilli ATMACA Gemisavar Füzesi, kapsamlı test faaliyetlerinin sonrasında Kasım 2019 tarihinde, MİLGEM TCG KINALIADA (F-514) Korveti'nden ilk defa ateşlendi. Bu atış testi sırasında ATMACA, deniz yüzeyindeki sabit hedefi başarıyla vurdu.

TMACA Füzesi, 18 Haziran 2021 tarihinde icra edilen öbür bir test sırasında ise gene KINALIADA Korveti'nden ateşlendi ve ilk defa gerçek bir gemi hedefini vurdu. Hedef gemi, ATMACA Füzesi ile vurulduktan sonra battı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan 140 kilometre menzilli Harpoon (ABD) Gemisavar Füzelerinin yerini alacak olan ATMACA Gemisavar Füzesi, 220+ kilometre menzile sahiptir.

ATMACA Gemisavar Füzesi; düşük radar kesit alanına sahip olması ve Super Sea Skimming yani su sathına yakın uçuş yapabilmesi nedeniyle, hedef platform tarafından fakat 18-20 kilometre mesafeden tespit edilebilmektedir. ATMACA'nın hızı 0.85 Mach olarak baz alındığında, bu vaziyet, hedef geminin mürettebatına çok kısıtlı bir reaksiyon süresi tanımaktadır. Bu nedenden ötürü, ATMACA tarafından hedef alınan platformun, ATMACA'yı kolay kolay bertaraf edemeyeceği düşünülmektedir.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçları kapsamında geliştirilen ATMACA Gemisavar Füzesi, "Gelişmiş 3B Görev Planlama" özelliğine sahip. Bu özellik sayesinde ATMACA operatörü mürettebat, ATMACA'nın hedefine giderken izleyeceği rotayı önceden planlayabiliyor ve rota bacakları ekleyebiliyor. Hedef platformun Adalar Denizi'nde yer verilen bir adanın arkasında bulunduğunu düşünürsek; fırlatılışından itibaren Super Sea Skimming özellikle seyir alan ATMACA, hedef platformun önünde yer verilen adanın etrafından dolaşabilmekte yahut ani bir biçimde yükselme-alçalma yaparak hedefi imha edebilmektedir.

Etiketler : Türk Deniz Kuvvetleri Roketsan ATMACA Gemisavar Füzesi
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