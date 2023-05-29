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29 Mayıs 2023 Pazartesi 11:23:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 11:23:00

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Başkan Erdoğan'a tebrik

Kaynak: AA

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Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Ömüraliyev, Twitter hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin 2. turunda elde ettiği zaferden dolayı Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a içten tebriklerimi sunuyor, Türkiye Cumhuriyeti, kardeş Türk halkı ve tüm Türk dünyası için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Etiketler : türk devletleri teşkilatı recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanı seçimi tebrik
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