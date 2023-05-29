Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Başkan Erdoğan'a tebrik

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Ömüraliyev, Twitter hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin 2. turunda elde ettiği zaferden dolayı Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a içten tebriklerimi sunuyor, Türkiye Cumhuriyeti, kardeş Türk halkı ve tüm Türk dünyası için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."