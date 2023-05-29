Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Başkan Erdoğan'a tebrik
Kaynak: AA
Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.
Ömüraliyev, Twitter hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin 2. turunda elde ettiği zaferden dolayı Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a içten tebriklerimi sunuyor, Türkiye Cumhuriyeti, kardeş Türk halkı ve tüm Türk dünyası için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
28 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenen #Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin 2.turunda elde ettiği zaferden dolayı Cumhurbaşkanı Sn.@RTErdogan'a içten tebriklerimi sunuyor, Türkiye Cumhuriyeti, kardeş Türk halkı ve tüm Türk dünyası için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. pic.twitter.com/uCLsnELfUJ— Ambassador Kubanychbek Omuraliev (@KubanOmurali) May 28, 2023
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