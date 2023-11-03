VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sokakta kalan kimsesizler için "konaklama genelgesi"
İngiltere, Türkiye ile yenilenecek serbest ticaret anlaşması için kamuoyu görüşü alacak
Borsa güne yükselişle başladı
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
03 Kasım 2023 Cuma 09:53:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 09:53:00

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi, Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi öncesi Astana'da toplandı.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu'nın ev sahipliğinde bakanlık binasında yapılan toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

TDT'ye gözlemci olan Türkmenistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Berdi Matiyev ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da toplantıda yer aldı.

Aile fotoğrafının çekimiyle başlayan toplantıda bakanlar, TDT Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi gündeminin yanı sıra alınacak kararları değerlendirdi.

"LİDERLER TDT'DE YENİ BİR SAYFA AÇMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİ"

Nurtileu, burada yaptığı konuşmada, bugün liderlerin Astana Senedi ve Astana Bildirisi'ni kabul ederek TDT'de yeni bir sayfa açmak için bir araya geleceklerini söyledi.

Nurtileu, "Bu dönüm noktası niteliğindeki belgeler, liderlerimizin Türk halklarının ortak tarihine, diline, kültürüne, geleneklerine ve değerlerine dayanan daha parlak bir gelecek için ortak vizyonunu yeniden teyit etme anlamına geliyor." diye konuştu.

Astana Zirvesi'nde Ekonomik İşbirliği Teşkilatına TDT'ye gözlemci statüsü verileceğini de kaydeden Nurtileu, böylece teşkilatın kurumsal olarak daha da güçleneceğini bildirdi.

Astana Zirvesi'nin "Türk Devri" sloganıyla gerçekleştiğine dikkati çeken Nurtileu, bu zirve ile TDT dönem başkanlığını devralacaklarını da sözlerine ekledi.

Etiketler : türk devletleri teşkilatı dışişleri bakanları konseyi astana
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu
Suat Suna'dan destek konseri

Suat Suna'dan destek konseri
Stüdyoya girdi

Stüdyoya girdi
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
X-ray önlemi

X-ray önlemi
Arkadaş olarak seviyormuş

Arkadaş olarak seviyormuş
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Direniş filmi geliyor

Direniş filmi geliyor
Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur

Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX