  • BIST
    1415.23
  • Dolar
    7,9537
  • Euro
    9,4525
  • Altın
    442,8530
İstanbul
0 / 6
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Macron'un uçuk iddiasına Türkiye'den yerinde cevap
ABD sistemlerine bağımlılık bitti!
Saldırı hazırlığındaki 6 terörist artık etkisiz
Taylan'dan hayata dair
Yasemin bu yılın modasını çizdi
Beş aylık bebeğimi kaybettim
Mesafeli konserler olsun!
Farklı karakterin peşinde
Eleştiriler nedeniyle Instagram'a veda
Bakan Selçuk duyurdu... Ödemeler başladı
Türkiye'den F-35'ler için ikinci adım
Terör örgütü PKK'dan film gibi kaçış
Türkiye'ye Doğu Akdeniz mesajı! ABD ve AB anlaştı...
Türkiye kara teslim! İstanbul için kritik uyarı
İlaçları PKK'ya gönderemediler
Pandemi, estetiğe ilgiyi 2 kat artırdı
Hareketsizlik, çocukların bağışıklığını düşürüyor
İŞİTME ENGELİ ÖNLENEBİLİR
Diş sıkmanın bir nedeni de: Antidepresanlar
Mide kanserinden 12 adımda korunma rehberi
Günlük burç yorumları
"Yeni anayasa tartışması ciddiye alınmalı"
KKTC'de yakalanan FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi
MEB ortaokullardaki yüz yüze sınav takvimini güncelledi
25 Mart 2021 Perşembe 12:15:00 - Güncelleme:25 Mart 2021 Perşembe 12:15:00

Türk Deniz Kuvvetlerine ait deniz platformları HİSAR-RF ile korunacak

ABONE OL

Türk Deniz kuvvetleri Komutanlığı'na ait deniz platformlarını hava saldırılarına karşı artık Roketsan tarafından yerli imkanlarla geliştirilen HİSAR-RF Hava Savunma Füze Sistemi koruyacak. Atılan adımla Türk savaş gemileri tarafından Mk41 VLS aracılığıyla kullanılan ABD üretimi RIM-162 ESSM Hava Savunma Füzesi'ne yönelik bağımlılığın sona erecek.

Roketsan; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve kamuoyu tarafından 'HİSAR' olarak bilinen proje kapsamında, milli imkanlarla HİSAR-A+ Alçak İrtifa Hava Savunma Füzesi ile HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Füzesi'ni geliştirmiş durumda.

SavunmaSanayiST'in derlediği haberde edinilen bilgiye göre; Roketsan, HİSAR Projesi'nden elde ettiği tecrübe ile deniz platformlarının hava savunma kabiliyetlerinin arttırılmasına yönelik çalışmalara da yine milli imkanlarla devam ediyor.

ABD tarafından MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi olan TCG İSTANBUL (F-515) Fırkateyni'ne yönelik olarak Mk41 Dikey Atım Sistemi (VLS) ambargosu uygulanıyordu. Bir taraftan TCG İSTANBUL'un en kritik silah sistemlerinden birisi olan ve hava savunma füzelerinin dikey olarak ateşlenmesini sağlayan Milli Dikey Atım Sistemi (MDAS)'ni geliştiren Roketsan, bir taraftan da MDAS tarafından kullanılacak hava savunma füzesini geliştiriyor. Roketsan tarafından geliştirilen ve 2020 yılı içerisinde ilk atış testi gerçekleştirilen HİSAR-RF Füzesi ile Türk savaş gemileri tarafından Mk41 VLS aracılığıyla kullanılan ABD üretimi RIM-162 ESSM Hava Savunma Füzesi'ne yönelik bağımlılığın sona ermesi bekleniyor.

ESSM FÜZESİ

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki BARBAROS Sınıfı Firkateynler ile bazı GABYA Sınıfı Firkateynler (modernize edilen 4 firkateyn) tarafından kullanılan ABD'li Raytheon şirketi tarafından üretilen ESSM (Evolved Sea Sparrow Missile); aktif radar arayıcı başlığa, 39 kilogram ağırlığındaK, harp başlığına, 4+ Mach hıza ve yaklaşık 50 kilometre menzile sahip.

Dünyanın en büyük 100 savunma sanayii kuruluşu arasında bulunan Roketsan, ESSM Füzesi'nin bazı mekanik ve kompozit parçalarını üretiyor.

HİSAR-RF FÜZESİ

Tıpkı ESSM Füzesi gibi aktif radar arayıcı başlığa sahip HİSAR-RF Füzesi'nin de ESSM ile benzer bir menzil değerine sahip olması bekleniyor. Deniz platformlarında kullanılan yerli hava savunma füzesinin temel yapıtaşını oluşturacak HİSAR-RF Füzesi'nin; aktif radar arayıcı başlığı ve güçlü haberleşme altyapısı sayesinde, platformdaki diğer radar sistemleri ile azami seviyede etkileşim halinde olacağı öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Roketsan tarafından yürütülen MDAS ve HİSAR-RF Projeleri sayesinde Türkiye, deniz platformlarında kullanılacak önemli iki silah sistemini daha millileştirmiş olacak.

Etiketler : savunma sanayi hisar rf deniz kuvvetleri
'Camdaki Kız' ekrana hazır

'Camdaki Kız' ekrana hazır
Kurtlar Vadisi'nde yokum!

Kurtlar Vadisi'nde yokum!
Bir taşla iki kuş

Bir taşla iki kuş
Nostalji tadında albüm

Nostalji tadında albüm
Baba Hadid İstanbul'da

Baba Hadid İstanbul'da
Set arası vücut çalışması

Set arası vücut çalışması
Doğum öncesi fotoğraf çekimi

Doğum öncesi fotoğraf çekimi
Evden dışarı çıkmıyorum

Evden dışarı çıkmıyorum
Tweet değil kitap yazıyorum

Tweet değil kitap yazıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER