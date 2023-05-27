VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi tamamlayacağız"
"Türkiye'de demokrasi, bütün kurum ve kurallarıyla birlikte saat gibi çalışmaktadır"
Yunan Kathimerini gazetesi: Atina Türkiye ile yeni bir başlangıç istiyor
TBMM Başkanı Şentop'tan 27 Mayıs 1960 darbesi mesajı
"Türkiye yükselen ekonomiler içerisinde çok önemli avantajlar elde edecek"
Sinan Oğan: Demokrasi bunlar için sadece laftan ibarettir
27 Mayıs 2023 Cumartesi 14:19:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 14:19:00

Türk demokrasi tarihinin kara lekesi: 27 Mayıs... Başkan Erdoğan: Adnan Menderes bu milletin adamıydı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı'da Adnan Menderes'in anıt mezarını ziyaret etti. "Adnan Menderes bu milletin adamıydı." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Seçimlerdeki katılım oranları, milletimizin demokrasi yoluyla, istiklaline ve istikbaline sahip çıkışının ifadesidir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu Topkapı'daki anıt mezarı ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, eski başbakanlardan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu Topkapı'daki anıt mezarı ziyaretinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

Bugün cumhuriyet tarihimizin en kara günlerinden birinin yıldönümü vesilesiyle bir aradayız. Bundan 63 yıl önce bir 27 Mayıs günü Türkiye çok partili siyasi hayata geçtikten sonraki ilk askeri darbesine maruz kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grubun gerçekleştirdiği bu darbe demokrasi ve kalkınma hamlemizi engellemekle kalmamış, yüreklerimizde derin yaralar açmıştır.

ERDOĞAN: TÜRK DEMOKRASİSİ 27 MAYIS'TA ALDIĞI YARA İLE SENDELEMİŞTİR

Demokrat Parti'nin Genel Başkanı ve Başbakan olarak ülkemize verdiği hizmetlerle milletimizin gönlünde özel bir yeri olan Menderes, darbe yönetimi tarafından kurulan uyduruk mahkemenin kararı ile idam edildi. Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Yassı Ada uzun yıllar boyunca vatandaşlarımızın dilinde Yassı Ada olarak telaffuz edilmiştir. Biz burayı aldık, şehitlerimizin anısını ilelebet yaşatacak şekilde Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik.

"MENDERES BU MİLLETİN ADAMIYDI"

Bugün de idamlarına giden sürecin başlangıcı olan darbenin yıl dönümünde rahmetli Menderes ve arkadaşlarını hayırla yad etmek üzere burada anıt mezardayız. Dünya durdukça Menderes hayırla, fatiha ile, dua ile yad edilecektir. Menderes'i devirenler, yargılayanlar, idam edenler ve tüm bu süreci doğrudan dolaylı destekleyenler ise milletimiz tarafından hep nefretle anılmıştır, öyle de anılmaya devam edecektir. Menderes bu milletin adamıydı. Başkalarının adamı olanlar ise ne Menderes'i ne de onun gibi ülkenin demokrasi ve kalkınma atılımlarının altında imzası bulunanları asla hazetmediler. Sadece bununla kalmayıp her fırsatta onlarla milletin arasını açmak, onu da başaramazlarsa vücutlarını ortadan kaldırmak için uğraştılar, didindiler.

"MİLLETİMİZ DEMOKRASİSİNİN KIYMETİNİ ÇOK İYİ BİLMEKTEDİR"

Hemen yakındaki bir diğer anıt mezerda ebedi istirahatgahında olan rahmetli Özal'da benzer saldırılara maruz kalmış, benzer sıkıntılar yaşamıştı. Bizim de belediye başkanlığından itibaren başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı dönemlerimiz aynı mücadelelerle geçti. Ama hamdolsun ülkemiz ile ilgili karanlık hevesler hiçbir zaman tüm manası ile başarıya ulaşamadı. Türk demokrasisi bir 27 Mayıs'ta aldığı yara ile sendelemiştir. Şimdi 63 yıl sonra yine bir 27 Mayıs'ta yarın gideceğimiz sandık başında darbeler, cuntalar, muhtıralar döneminin bittiğinin müjdesini cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz. Milletimiz gerisinde pek çok mücadelenin, acının, fedakarlığın bulunduğu demokrasisinin kıymetini çok iyi bilmektedir. Seçimlerdeki katılım oranları milletimizin demokrasi yoluyla istiklaline ve istikbaline sahip çıkışının ifadesidir. Türkiye seçimleri dünyada örneği olmayan katılım seviyesi yanında şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleştirmesi ile de farkını ortaya koymuştur.

Etiketler : başkan erdoğan menderes canlı
Dünya listelerinde

Dünya listelerinde
Restoranlardaki fiyatlar uçmuş

Restoranlardaki fiyatlar uçmuş
Zeynep tarzı

Zeynep tarzı
Yıllık performans

Yıllık performans
Düğün öncesi film hüsranı

Düğün öncesi film hüsranı
Hedefi oyunculuk

Hedefi oyunculuk
Aceleci Pınar

Aceleci Pınar
‘Mert gibisi çok var'

‘Mert gibisi çok var'
Hadise Mehmet'i unutamadı

Hadise Mehmet'i unutamadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX