VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AGİ ile ilgili belirsizlik ortadan kalktı
Yılın ilk enflasyon raporu!
Terör örgütü PKK'dan kaçıp teslim olan 2 örgüt mensubu, aileleriyle buluştu
Türkiye, deniz salyangozundan 10,4 milyon dolar kazandı
Rusya'nın teklifine cevap verildi!
'Türk Davosu' için 4 sürpriz ülke!
Lübnan'dan Türkiye açıklaması
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti
"Pazartesi gecesi İBB ilk kez hakikatle yüzleşti"
Milli Muharip Uçak için heyecanlandıran sipariş!
Kuzey Kore'den balistik füze denemesi!
Meteoroloji il il uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Harçlığı elinde gezdi
Single heyecanı
Sağlığına kavuştu setlere döndü
acımasız yorumlara maruz kaldım
Yüksek tansiyon beyin krizine neden oluyor
Hamilelikte aşılama bebeği de korur
Karlı havada penguen gibi yürüyün
Uzmanlar açıkladı: Yeni varyantlar çıkacak
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 27 Ocak
Brent petrolün varil fiyatı 8 yıldır ilk kez 90 doları gördü
Rusya'nın güvenlik garantisi taleplerine ABD'den cevap
Bakan Soylu: Kayyum belediyelerde 6 milyara yakın borç ödendi
27 Ocak 2022 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:27 Ocak 2022 Perşembe 10:00:00

'Türk Davosu' için 4 sürpriz ülke!

Kaynak: Sabah

ABONE OL

'Türk Davosu' olarak adlandırılan Antalya Diplomasi Forumu, bölge siyaseti için çözüm platformuna dönüşüyor. Normalleşme müzakerelerinin yürütüldüğü Ermenistan, Yunanistan, Mısır ve İsrail yeni katılımcılar olabilir.

Türkiye'nin bölgesinde gerilim noktalarını diplomasi kanalıyla çözmek için son dönemde normalleşme başlıkları açmasıyla Antalya Diplomasi Forumu (ADF) yeni bir çözüm platformu haline geldi. Dünyanın her noktasından katılımcıların davet edildiği foruma normalleşme müzakerelerinin yürütüldüğü Ermenistan'ın yanı sıra Yunanistan, Mısır ve İsrail'den de katılımcıların davet edildiği öğrenildi. Sabah'ın haberine göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Ermenistan'ın büyük olasılıkla Türkiye'deki Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağını açıkladı. 11-13 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek foruma şimdiye kadar 50'ye yakın üst düzey katılımın teyit edildiği ifade ediliyor.

DİPLOMASİ ZEMİNİ

ERMENİSTAN Başbakanı Paşinyan'ın Türkiye ile fırsatı kaçırmanın mantıksız olacağını dile getirmesinin ardından Antalya Diplomasi Forumu'nun kritik bir misyon üstlenerek, hem Türkiye ile anlaşmazlıkları olan hem de dünyada gerginlik yaşayan tüm ülkelerin diplomatik müzakereler yürütmesi için zemin oluşturduğu değerlendirmesi yapılıyor. Daha önce Ankara-Atina görüşmelerinin yapıldığı Davos görüşmelerinden hareketle ADF "Türk Davos'u" olarak nitelendiriliyor.

TÜRK ERMENİLERİ UMUTLU

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu kabul etti. Görüşmeye ilişkin bilgi veren Şirinoğlu, Çankaya Köşkü'nde 45 dakika süren kabulün bir nezaket ziyareti olduğunu söyledi. Şirinoğlu, Ermenistan-Türkiye arası uçuşların şubat ayında başlayacak olmasından memnun olduğunu dile getirdi. Erdoğan ile görüşmesinde cemaat seçimleri ile ilgili tüzük çalışmalarının neticesini öğrenmek istediğini belirten Şirinoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmaların yapıldığı yakın zamanda neticeye varılacağı bilgisini verdiğini ifade etti. Şirinoğlu, "İlişkilerinin normalleşmesini ve iki halkın kardeşliğinin pekişmesinin önünün açılmasını özlemle bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Antalya Diplomasi Forumu Recep Tayyip Erdoğan Ermeni Vakıflar Birliği
‘O Ses'te bir ‘Demet' gönderme

‘O Ses'te bir ‘Demet' gönderme
Aile pozu

Aile pozu
Sahnede olmak müthiş

Sahnede olmak müthiş
Kenan'dan caz konseri

Kenan'dan caz konseri
Gelen tepkiler motive ediyor

Gelen tepkiler motive ediyor
'İstenmeyen gelin değilim' pozu

'İstenmeyen gelin değilim' pozu
Zirve konusunu ‘Açmayalım'

Zirve konusunu ‘Açmayalım'
Tiyatro keyfi

Tiyatro keyfi
Karlar kraliçesi

Karlar kraliçesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER