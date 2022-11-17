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17 Kasım 2022 Perşembe 15:42:00 - Güncelleme:17 Kasım 2022 Perşembe 15:42:00

Türk çayı ihracatı 10 ayda 18 milyon doları aştı

Kaynak: AA

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Türkiye'den yılın ocak-ekim döneminde yapılan çay ihracatı yüzde 25 artarak 18 milyon 26 bin 999 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, ülkeden 10 ayda 110 ülkeye çay satıldığını söyledi.

Gürdoğan, Ocak-Ekim 2022'de 5 bin 246 ton çay ihraç edilerek 18 milyon 26 bin 999 dolar gelir sağlandığını belirtti.

Geçen yılın aynı döneminde 3 bin 882 ton çay ihracatından 14 milyon 424 bin 720 dolar kazanıldığını ifade eden Gürdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 35, değerde yüzde 25 arttı. Belçika, Birleşik Krallık ve Almanya en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. Belçika'ya bu dönem 4 milyon 51 bin 90, Birleşik Krallık'a 2 milyon 498 bin 973, Almanya'ya ise 1 milyon 925 bin 873 dolarlık çay ihraç edildi."

İhracat artışına paralel olarak ülke çeşitliliğinin de arttığına dikkati çeken Gürdoğan, bu dönem Kongo, Yemen, Kolombiya, Estonya ve Bolivya'ya da çay satıldığını aktardı.

Gürdoğan, artışın sevindirici olduğunu dile getirerek, çay ihracatında yılın çok daha güzel rakamlarla tamamlanacağına inandığını sözlerine ekledi.

Etiketler : çay ihracat ekonomi
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