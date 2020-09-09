  • BIST
    1094.67
  • Dolar
    7,4958
  • Euro
    8,8268
  • Altın
    464,5470
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Meis Adası açıklaması
ÖSYM'den HES kodu açıklaması!
Yunanistan'ın gözü bu kez de Arnavutluk'ta!
The Guardian'ın haberine Türkiye'den cevap! 'Yunanistan ile görüşmeye hazırız'
Galatasaray'da 3 koronavirüs vakası
BM'den flaş açıklama: Savaş suçu işlediler! Makul deliller var
Bakan Soylu bizzat duyurdu! Listeye iki çizik daha
Okul servislerinde yeni koronavirüs önlemi! Yıl boyu aynı koltuğa oturacak
Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven gizlice operasyon geçirdi
İsrailli bir modelden İsrail-BAE anlaşması sonrası bir ilk!
Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Başkan Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile görüştü
AVM'lerde yeni dönem! İşte koronavirüs önlemleri
'Ayasofya' iddialarıyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Çöpten enerjiye! Türkiye'de ilk ve tek olacak
Adıyaman'da minibüs ile kamyon çarpıştı: Yaralılar var
Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday!
Tasarruf Finans Çalıştayının İstişare Toplantısı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Gerçekleş ...
Portolu Ze Luis Beşiktaş yolunda
HDPKK'nın acı günü! Erdal Çetin, teröristlerin elinden kaçarak teslim oldu
Sosyal mesafe sıfır! Çin'de tepki çeken görüntü
Arakanlı Müslümanları katleden Myanmar'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan sert tepki: Hesa ...
Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
AK Parti'li Bostancı: Enerji alanında önemli bir çalışma var
09 Eylül 2020 Çarşamba 14:32:00 - Güncelleme:09 Eylül 2020 Çarşamba 14:36:00

Türk büyükelçi İngiliz gazetesinden cevap verdi: Yunanistan Doğu Akdeniz'de diyalogdan kaçıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Guardian gazetesinde 6 Eylül'de yayımlanan yazısına cevaben mektup yazdı. Yalçın'ın mektubunda, söz konusu yazıdaki iddianın doğru olmadığını belirterek, "Çünkü aynı sözleşme eşitlik ilkesine de atıfta bulunuyor." dedi. Yunanistan'ın diyalogdan kaçtığını belirterek,"Türkiye ise bu girişimleri destekledi ve samimi görüşmeler yapmaya hazır." olduğunu ifade etti.

Guardian gazetesinin bugün yayımladığı Yalçın'ın mektubunda, söz konusu yazıdaki iddianın doğru olmadığını belirterek, "Çünkü aynı sözleşme eşitlik ilkesine de atıfta bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Yalçın, Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgelerin sınırlandırılması için 2003 yılından bu yana ilgili tarafları uluslararası hukuk ve eşitlik ilkesine dayalı müzakerelere katılmaya davet ettiğini ancak Yunanistan'ın hiçbir zaman samimi bir diyalog içine girmediğini ifade etti.

Almanya'nın müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik son girişimlerinin, Yunanistan tarafından iki kez sabote edildiğini aktaran Yalçın, Atina'nın önce Mısır'la bir anlaşma imzaladığını, ardından da Türkiye'yle görüşmeyi reddettiğini hatırlattı.

Yalçın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak amacıyla teknik görüşmeleri başlatmak için gösterdiği son çabaların da yine Yunanistan tarafından reddedildiğini vurgulayarak, "Türkiye ise bu girişimleri destekledi ve samimi görüşmeler yapmaya hazır." değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER