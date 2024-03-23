Türk bayraklı gemilerde hurda teşvik kapsamı artırıldı

Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, söz konusu düzenleme ile Türkiye'nin ortalama gemi filosunun yaşını azaltarak gençleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti;

Yapılan değişikliklerle, hurdaya ayrılacak gemilerin minimum tonajını 10 kat artırarak 5 bin grostondan 50 bin grostona yükselttik. Bununla birlikte 25 bin groston ile sınırlı olan hurda teşvik başvurularını da iki kat artarak 50 bin grostona çıkarttık.

Ayrıca, teşvikten yararlanabilecek gemi tipleri ve hurdaya ayrılacak gemilere ilişkin belgelerin kapsamını da genişlettik. Söz konusu değişiklik ile teşvik kapsamına alınan gemi sayısının önemli miktarda artmış olacak. Bu durum da sektörde yatırım miktarında önemli artış sağlayacak.

"GEMİ İNŞA SANAYİİNDE İSTİHDAM ARTACAK"



Teşvik mekanizmamızda sektör lehine önemli değişiklikler yaptık. Söz konusu değişiklik ile Türkiye'nin ortalama gemi filosunun yaşını azaltarak gençleştirmeyi amaçladık. Ayrıca yönetmelikte yapmış olduğumuz bu değişiklik, Türk tersanelerindeki gemi inşa sanayisine hem inovasyon hem de yatırım anlamında katkı sağlamış olacak. Hatta bu alandaki istihdamın da artırılmasını sağlayacağız. Attığımız her adımı planlarken tüm denizcilik sektörüne sağlayacağı faydayı da hesaplıyoruz.

Özellikle gemi inşası ve hurdaya ayrılma işlemleri ile ilgili olarak süreçte de önemli kolaylıklar sağladık. Önemli bir yenilik de gemi inşası ve hurdaya ayrılma işlemleri ile ilgili olarak klas kuruluşlarının yanı sıra yeminli mali müşavirlerin de süreçlere dahil edilmesi oldu. Bu sayede işlemlerin daha çeşitli ve esnek bir yapıya kavuşması da sağlanmış olacak. Teşvik başvuruları ile ödemelerinin etkin ve hızlı gerçekleştirilmesi için bürokratik süreçleri basitleştirdik. Ayrıca 1 ay ile sınırlı olan başvuru sürecini de tüm seneye yaydık. Bu düzenlemeler Türk bayraklı ticari filonun yenilenmesine yönelik olmakla binlikte hem çevresel standartlara hem de teknolojik yeniliklere uyum sağlanmasını da hedefliyor. Bu desteklerden sektörümüze yararlanmaya ve Türk denizciliğine yatırım yapmaya davet ediyoruz.

"DENİZCİLİKTE LİDER ÜLKELER ARASINDA HAK ETTİĞİMİZ YERİ ALACAĞIZ"



Bu değişikliklerle, Türk denizcilik sektörünün uluslararası rekabet gücünü artırmanın yanı sıra daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına da katkı sağlamış olacağız. Dünya ticaretinin yüzde 90'ını üstlenen deniz taşımacılığının dünya ekonomisinin belkemiği olduğunu bilerek hareket ediyoruz. Bu nedenle de Türk deniz filosunun büyümesi için her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin dünya deniz ticaretinden aldığı payı artırmanın ve denizciliğin her alanında 'Lider Denizci Ülkeler' arasında hak ettiği yere ulaşması amacıyla gerekli adımları da atmaya da devam edeceğiz. İnanıyorum ki, sektöre yönelik adımlarımızla Türkiye, denizcilik alanındaki ağırlığını gelecekte daha fazla hissettirecek ve rekabet gücünü yükselterek denizcilik sektöründe dünyanın lider ülkelerinden biri olacaktır.