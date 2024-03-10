VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti'ye katılan 1000 üyeye rozet takıldı
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı açıldı! Başkan Erdoğan: 5 yıl bitti, İBB kaç metro yaptı?
Ramazanın ilk pideleri yerini aldı
Başkan Erdoğan İstanbul'da yeni metro hattının test sürüşünü yaptı
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Türk bayrağı temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı
10 Mart 2024 Pazar 16:55:00 - Güncelleme:10 Mart 2024 Pazar 16:55:00

Türk bayrağı temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı

ABONE OL

Adalet Bakanlığınca düzenlenen "Türk bayrağı" temalı fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu.

Adalet Bakanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla, "Personelin Sesi, Adaletin Nefesi" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Türk Bayrağı" temalı fotoğraf yarışmasının değerlendirme toplantısı, Ankara Hakimevi'nde yapıldı.

Fotoğrafların değerlendirmesi, Cumhurbaşkanlığı Foto Film Şube Müdürü Murat Çetinmühürdar, Anadolu Ajansı foto muhabiri Emin Sansar, foto muhabiri Mustafa İstemi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nargis Özgen, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kubilay İnan ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel tarafından yapıldı. Değerlendirme toplantısına Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu da katıldı.

Değerlendirme sonucunda, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi personeli Haşmet Budak'ın çektiği fotoğraf birinci olurken, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli Bedrettin Yılmaz'ın fotoğrafı ikinci, Vakfıkebir Adliyesi personeli Cemal Siyah'ın fotoğrafı ise üçüncülüğe layık görüldü.

Etiketler : türk bayrağı adalet bakanlığı yarışma
Sosyal medya linçlerine karşıyım

Sosyal medya linçlerine karşıyım
60 günde devrialem

60 günde devrialem
Simge ve Schiller'den konser sürprizi

Simge ve Schiller'den konser sürprizi
Hayali Dubai'de yaşamak

Hayali Dubai'de yaşamak
Paris'ten geldi, Hakan'a koştu

Paris'ten geldi, Hakan'a koştu
Dolandırıldı

Dolandırıldı
Dert ortağı Çağatay

Dert ortağı Çağatay
Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış

Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış
‘Gidemem'e yeni yorum

‘Gidemem'e yeni yorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX