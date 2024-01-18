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Türk bayrağı provokasyonuna yalanlama: DMM'den yalan haberlere geçit yok
18 Ocak 2024 Perşembe 20:52:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 20:52:00

Türk bayrağı provokasyonuna yalanlama: DMM'den yalan haberlere geçit yok

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Türk Bayrağına ‘bez parçası' dedi" iddiasının provokasyon içerdeiğini vurgulayarak yalanladı.

DMM, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Türk Bayrağına 'bez parçası' dedi" iddiası doğru olmadığını açıkladı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Türk Bayrağına 'bez parçası' dedi" iddiası doğru değildir.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması incelendiğinde, "Türk bayrağına bez parçası dedi" iddialarının tamamen asılsız olduğu tespit edilmiştir. Bazı basın yayın organlarının, konuşmanın 3 saniyesini keserek servis ettiği belirlenmiştir.

Konuşmadan kesilerek alınan ifade, tamamen bağlamının dışında kullanılarak manipülasyon yapılmaktadır.

Leyla Şahin Usta, konuşmasında aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır:

"Bu Meclisin iradesiyle kendilerinin 'bir A4 kağıdı' deyip imza atmadıkları çok önemli bir metindir aslında. Millet Meclisi'nin iradesini gösteren bir milletvekili olarak 'Evet ben de bir terör örgütünü ve terörü lanetliyorum' demekten imtina etmediğimizi gösteren bir metindir. Buna imza atmamak için bu tip siyasi polemiklere girmeye hiç gerek yok. Eğer Meclis'in kağıdında yazılan, altında imzalarımız bulunan kağıda 'bir A4 parçası' diyorsanız, şurada arkamızda bulunan bayraklara iki gün sonra 'bez parçası' dersiniz siz. Hiç kusura bakmayın..."

Etiketler : DMM Leyla Şahin Usta Türk Bayrağı
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