30 Kasım 2023 Perşembe 18:25:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 18:25:00
Türk askerinin Libya'daki görev süresi 24 ay daha uzatıldı
Son Dakika Haberleri.. Türk askerinin Libya'daki görev süresinin 24 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Türk askerinin Libya'daki görev süresinin 24 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
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