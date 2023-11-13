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Azerbaycan tezkeresi TBMM'de
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13 Kasım 2023 Pazartesi 15:20:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 15:20:00

Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de

Kaynak: AA

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde elde ettiği başarı ve sahada oluşan yeni durum sonucunda Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından 9 Kasım 2020'de imzalanan Üçlü Bildiri'de öngörülen faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.

Azerbaycan tarafından 19-20 Eylül 2023'te düzenlenen antiterör operasyonu sonrasında Karabağ'daki yasa dışı ayrılıkçı oluşum ve bağlı silahlı unsurların ilga ederek fiili işgalin tamamen sona erdirildiği kaydedilen tezkerede, Azerbaycan ve Ermenistan arasında henüz barış anlaşması imzalanarak nihai bir çözüme ulaşılmadığı vurgulandı. Tezkerede, uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için sürecin başından itibaren Azerbaycan'a güçlü destek veren Türkiye'nin, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi ve bunu kolaylaştıracak biçimde iktisadi altyapının inşa ve ihyası için önemli katkılar sunmaya devam ettiği anımsatıldı.

Türkiye'nin Rusya ile oluşturduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin görev yaptığı Ortak Merkez'in, faaliyetlerine başarıyla devam ettiği ifade edilen tezkerede, Türkiye'nin, Ortak Merkez vasıtasıyla da bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağladığı belirtildi.

Tezkerede, TSK personelinin Ortak Merkez'deki görevlerine devam etmesinin, Türkiye'nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün ve milli menfaatlerinin bir gereği olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"16 Ağustos 2010 tarihinde imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması' hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerimizi yerine getirmek, ateşkesin gözlenmesi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla, Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili şekilde korumak ve kollamak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ortak Merkezin görevlerinin ifası yönünde hareket etmek üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 17 Kasım 2020 tarihli ve 1272 sayılı TBMM kararı ile verilen ve son olarak 1 Kasım 2022 tarihli ve 1348 sayılı TBMM kararı ile uzatılan iznin süresinin 17 Kasım 2023 tarihinden itibaren bir yıl uzatılması hususunda gereğini Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım."

Etiketler : türk silahlı kuvvetleri azerbaycan cumhurbaşkanlığı tezkeresi tbmm
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