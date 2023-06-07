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07 Haziran 2023 Çarşamba 10:22:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 10:22:00

Mehmetçiğin Kosova'ya intikali tamamlandı

Kaynak: AA

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Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine görevlendirilen komando taburunun Kosova'ya intikali tamamlandı.

İhtiyat birliği olarak görevlendiren Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde konuşlu 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı komando taburunun bir kısmı daha Çorlu'daki askeri havalimanına geldi.

Mehmetçik, buradaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından askeri uçaklarla Priştine'deki Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı'na ulaştı.

- MEHMETÇİK SULTAN MURAT KIŞLASI'NDA KONUŞLANACAK

Havalimanına gelen birliği Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı karşıladı. Askerler daha sonra konuşlanacakları Sultan Murat Kışlası'na intikal etti.

Etiketler : Kırklareli Lüleburgaz ilçesi Mehmetçik
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