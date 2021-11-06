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06 Kasım 2021 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:06 Kasım 2021 Cumartesi 15:00:00

Türk askeri 'Komando Marşı' eşliğinde Davraz Dağı'na tırmanarak şehitleri andı

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Türk askeri "Komando Marşı" eşliğinde Davraz Dağı'na tırmanış gerçekleştirerek, şehitleri andı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, komandoların, şehitleri anmak için Isparta Eğirdir'de bulunan Davraz Dağı'na tırmandığı bildirildi.

Tırmanışa, Azerbaycan ve Somalili kursiyerler de dahil 3 bin personelin katıldığı belirtilen açıklamada, "Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı msb komando şehit komando marşı davraz dağı asker
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