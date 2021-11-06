Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, komandoların, şehitleri anmak için Isparta Eğirdir'de bulunan Davraz Dağı'na tırmandığı bildirildi.

Tırmanışa, Azerbaycan ve Somalili kursiyerler de dahil 3 bin personelin katıldığı belirtilen açıklamada, "Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.