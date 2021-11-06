Türk askeri 'Komando Marşı' eşliğinde Davraz Dağı'na tırmanarak şehitleri andı
Türk askeri "Komando Marşı" eşliğinde Davraz Dağı'na tırmanış gerçekleştirerek, şehitleri andı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, komandoların, şehitleri anmak için Isparta Eğirdir'de bulunan Davraz Dağı'na tırmandığı bildirildi.
Tırmanışa, Azerbaycan ve Somalili kursiyerler de dahil 3 bin personelin katıldığı belirtilen açıklamada, "Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Komandolarımız, şehitlerimizi anmak için Isparta/Eğirdir'de bulunan Davraz Dağı'na tırmandı. Tırmanışa, Azerbaycan ve Somalili kursiyerler de dâhil 3 bin personel katıldı. Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.#MSB pic.twitter.com/CN3nZtfW6R— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 6, 2021
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