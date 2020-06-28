  • BIST
    114668
  • Dolar
    6,8600
  • Euro
    7,7185
  • Altın
    390,6810
İstanbul
19 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TBMM'de yargı paketi mesaisi sürecek
Gayrimenkul sektöründeki fiyat değişkenliği emlakçı ve alıcıyı mağdur ediyor
Kalın'dan Irak'a tıbbi malzeme yardımı açıklaması
DSÖ ve Türkiye imzaları attı: İstanbul'da kurulacak
Bölgede yaşanan gerilim sonrası Rusya'dan ilk açıklama
Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı sanıkları cezasız kalmadı
Dünyada bir ilk Türkiye'de başarıldı! inanılmaz talep var
Türkiye'nin başarısı Fransa basınını şaşkına çevirdi
Film gibi operasyon! Uyuşturucu çetesi böyle çökertildi
Turizmin başkenti Almanlar için de tatilin vazgeçilmez adresi
Borsadaki şirketlerden ilk çeyrekte 15,4 milyar liralık net kar
Eylül sonrası ikinci el araç fiyatlarında "dengelenme" beklentisi
Sigara hırsızlığı yapan iki kişi gözaltına alındı
Çin'de 17, Güney Kore'de 40 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 41 yaralı
Faizlerin düşmesiyle konut satışları arttı
Türkiye'nin Otomobili'ne büyük ilgi: Tüm üretime talibiz
Bazı ithal ürünlere ilave gümrük vergisi getirildi
PKK/YPG'ye ağır darbe! 18 gün sonra SİHA vurdu
ABD'li komutan Foggo'dan "Doğu Akdeniz" uyarısı
Kasımpaşa Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak
Lübnanlı Şii alim Tufeyli: Erdoğan, Libya'nın istikrarı için çabalıyor
Hamas ve İslami Cihad: Filistin direnişi, İsrail'in saldırılarına karşı koymaya hazır
Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu
28 Haziran 2020 Pazar 11:13:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 11:13:00

'Turizmin başkenti' Almanlar için de tatilin vazgeçilmez adresi

ABONE OL

Her yıl birçok ülke vatandaşı tarafından tatil için tercih edilen Antalya, 2018'de 2 milyon 319 bin, geçen yıl da 2 milyon 673 bin Alman misafiri ağırladı.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, eşsiz manzarası ve dünyaca ünlü plajlarıyla Alman turistler açısından tatilin vazgeçilmez adresi oluyor.

Denizi, kumu, güneşinin yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm otellerde gerekli önlemler alındı.

Sağlıklı turizm sertifikasıyla hizmet sunan oteller, yeni normalleşme sürecinde hem çalışanlarının hem de misafirlerinin sağlığını korumak için gerekli koşulları sağlıyor.

Kent birçok ülkeden turist ağırlıyor. Bu ülkelerin başında gelen Almanya'dan, Antalya'ya turist ilgisi her geçen yıl artıyor. Alman turistler, turizm sezonunun en iyi yılları arasında gösterilen 2015 sezonunda ise kente rekor ilgi göstermişti.

Rusya Federasyonu'ndan sonra Antalya'ya en fazla turist gönderen ülke olarak Almanya öne çıkıyor. Salgın süreci yaşanmasaydı, sektör temsilcilerinin beklentisi 2020 yılının Türkiye açısından tüm zamanların turist rekorlarının kırıldığı bir yıl olacağı yönündeydi.

AA muhabirinin, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgi göre, kentte 2015'de 3 milyon 148 bin 458 Alman turist tatil yaptı.

Bir sonraki yıl 2 milyon 17 bin 464, 2017'de ise 1 milyon 694 bin 956 Alman turistin geldiği Antalya'yı, 2018'de 2 milyon 319 bin 319 Alman ziyaret etti.

Geçen sene tüm zamanların rekorlarının kırıldığı, toplam 15 milyon 644 bin 108 yabancı turistin ağırlandığı Antalya'ya, 2019'da 2 milyon 673 bin 545 Alman tatil için geldi.

"ALMAN TURİZM SEKTÖRÜ TÜRKİYE OLMADAN AYAKTA KALAMAZ"

Merkezi Almanya'da bulunan bir turizm şirketinin genel müdürü ve merkezi İsviçre'de bulunan Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, AA muhabirine, salgın öncesinde 2 milyon 300 bin Alman'ın, Türkiye'de tatillerini geçirmek için erken rezervasyon yaptırdığını söyledi.

Küresel salgın sürecinde dış uçuşların yapılamaması nedeniyle rezervasyonlarda iptaller olduğunu aktaran Baraner, şunları kaydetti:

"2020 sezonunda Antalya'ya 3,5 milyon, Türkiye'ye ise 6 milyon Alman turist bekleniyordu. Ayrıca, 2020 yılında tüm zamanların Alman turist rekoru kırılacaktı. En önemlisi Alman turizm sektörü Türkiye olmadan ayakta kalamaz. Ağustos ve eylül dönemini kapsayan, önceden yapılan 600 bin rezervasyon aktif durumda. 1 Haziran'da Türkiye ile Almanya arasındaki dış trafik karşılıklı açılmadığı için sadece bir ayda beklediğimiz, rezervasyonu olan yaklaşık 500 bin Alman turist gelemedi."

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da 3 milyonu aşkın Alman turistin tercihinin hep Antalya olduğunu belirterek, "Alman misafirlerimiz için Antalya her zaman önemli bir tatil destinasyonudur. Antalya'ya tatile gelmek isteyen Alman misafirlerimiz olduğunu biliyoruz. Her iki ülke için turizm önemlidir." ifadesini kullandı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da 2019'u turizmde rekorlarla kapattıklarını hatırlatarak, "Önceden yapılan rezervasyonların hangi ülkeden olduğuna dair Antalya bazında bir istatistik bulunmuyor." dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER