Turizmde güvenilir adres: Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Türkiye, yeni normalleşme sürecinde turizm sektöründe koronavirüse karşı aldığı ciddi önlemlerle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor." açıklamasında bulundu.
İletişim Başkanlığı, Türkiye'de güvenli turizm için atılan adımlara ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Türkiye'nin, yeni normalleşme sürecinde turizm sektöründe koronavirüse karşı aldığı ciddi önlemlerle misafirlerini ağırlamaya hazırlandığı belirtildi.
"Turizmde Güvenilir Adres: Türkiye" ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda konuya ilişkin bir infografiğe yer verildi.
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