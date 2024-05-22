Turizm sektörünün profesyonelleri İstanbul'da buluşacak

10 bin metrekarelik alana sahip Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek İstanbul Turizm Fuarı (ITF), sektörün tüm oyuncularını buluşturacak. Fuarla eş zamanlı düzenlenecek "Turizm Zirvesi"nde sektör değerlendirmesi yapılacak ve yeni dönem vizyonu ele alınacak. Zirve'de bu sene 7 ayrı konu başlığında ulusal ve uluslararası birçok önemli konuşmacı yer alacak.

Geçen yıla göre talebin 1,5 kat artması beklenen fuarda katılımcılar da daha büyük metrekarelerde yer alacak. 15 binin üzerinde turizm profesyonelinin ziyaret edeceği fuarda, otel ve acente kontartları yapılırken erken rezervasyon kampanyalarının startı verilecek ve yeni sezon anlaşmalarının ilk imzası atılacak.

Yeniliklere de imza atılan ITF'de, firmaların fuar katılımları tek tip konseptte hazırlanan stantlarda olacak. Stantlar, katılımcı firmaların ihtiyacı olan tüm donanımla anahtar teslim verilecek.

Böylece katılımcıların daha ekonomik ve şık stant ile fuara katılıması sağlanacak. Bu sistem ile firmalar arasındaki stant rekabeti ortadan kalkarken firmaların stant hazırlıkları için harcayacakları zaman ve maliyetten tasarruf edilecek.

"FUAR, ÜLKELER ARASI TURİZM İLİŞKİLERİNİN DE GELİŞMESİNE ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAK"



Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, İstanbul Turizm Fuarı 2024 Bilgilendirme Toplantısı'nda, İstanbul Turizm Fuarı'nın ülkenin tanıtımına ve küresel işbirliklerinin geliştirilmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin turizm alanında önemli fuarlarından biri olma yolundaki İstanbul Turizm Fuarı'nın gelecekte daha ileriye giderek ülkenin turizmi ve tanıtımını önemli bir noktaya getirmesini beklediklerini aktaran Eresin, "İstanbul Turizm Fuarı, dünyanın birçok noktasından turizm profesyonellerini buluşturmanın yanı sıra turizm pazarını canlandırmak üzere yeni ürün ve destinasyonların tanıtımının yapıldığı, sektörümüz açısından önemli bir mecra konumdadır." dedi.

Eresin, fuarın ülkeler arası turizm ilişkilerinin de gelişmesine önemli katkılar sunacağına inandıkların belirterek, "Fuar kapsamında özellikle yurt dışından ülkemize gelecek profesyonel satın almacıların, yani 'hosted buyer'ların ülkemizde faaliyet gösteren sektör mensuplarıyla görüşerek karşılıklı geliştirecekleri işbirliklerinin bölgeler arası kalkınmaya destek olacağı gibi turizm potansiyelimizin geliştirilmesine, Türkiye'nin tanıtılması ve pazarlanmasına destek olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ITF'NİN, PROFESYONELLERİN ULUSLARARASI BULUŞMA NOKTASI OLACAĞINA İNANIYORUZ"



Akdeniz Turistik Otelciler Ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da turizm fuarları arasında geçen yıl yerini alan İstanbul Turizm Fuarı'nın ilk kez yapılmış olmasına rağmen başarılı bir performansla bu yıl yeniden düzenlendiğini kaydetti.

Dünyada profesyonel fuarların varlığını daha güçlü bir şekilde sürdürdüğünü dile getiren Kavaloğlu, "Türkiye turizminin bugün geldiği noktaya baktığımızda fuar organizasyonlarının turizm hacmimizle paralel bir profesyonellikte ve sayıda olması gerekiyordu. 2023 yılında bu yöndeki beklentiyi karşılayan İTF'nin, profesyonellerin uluslararası buluşma noktası olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"ÜLKEMİZ TURİZMİNİN GELİŞİMİNE FAYDA SAĞLAYAN, DEĞER KATAN TÜM ETKİNLİKLERE KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Taş ise seyahat acenteleri ve tur operatörlerinden otellere, MICE şirketlerinden kongre bürolarına, IT ve teknoloji firmalarından ulaştırmacılara kadar turizm sektörünün tüm alanlarını kapsayan çok geniş yelpazeden katılımcıları bir araya getirecek olan İstanbul Turizm Fuarı'nın sektöre yeni bir soluk kazandıracağını belirtti.

TÜRSAB olarak fuarı destekleyeceklerine dikkati çeken Taş, "Yarım asrı aşan deneyim ve Türkiye'nin en köklü turizm meslek örgütü olmanın getirdiği sorumlulukla TÜRSAB olarak biz de geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz turizminin gelişimine fayda sağlayan, değer katan tüm etkinliklere katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"SEKTÖRÜN YOL HARİTASI ITF'DE ÇİZİLECEK"



Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Ataman da yeni iş ortakları bulmak ve mevcut iş ortakları ile işbirliğini artırmak amacıyla geçen yıl ilk kez ITF'yi düzenlediklerini ve sadece sektör profesyonellerini ağırladıkları fuarda çok güçlü işbirliklerine imza atıldığını vurguladı.

Ataman, ITF'nin ilk yılına rağmen sektörde büyük ses getirdiğine o nedenle ikincisi için çok güçlü bir talep oluştuğunu aktararak, "Bu yılki fuarımız çok daha güzel işbirliklerine vesile olacak." dedi.

Sektörün yol haritasının bu fuarda çizileceğini kaydeden Ataman, "Uluslararası hosted buyer programımız ile potansiyel acente ve operatörleri 3 gün İstanbul'da en üst düzeyde ağırlayarak ve destinasyonumuzu tanıtarak katılımcılarımızla bir araya getireceğiz. Katılımcılarımız hem hosted buyer'larla hem de profesyonel ziyaretçilerle B2B görüşmeler yaparak ticari hacimlerine ve tanıtımlarına ciddi katkılar sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.