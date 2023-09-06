Turistlerin ilgi odağı Giresun Adası
Doğu Karadeniz'de, geçmişte insanların yaşadığı tek ada olan Giresun Adası'na gelenler, Bizans mezarları, tarihi surlar, manastır harabesi gibi tarihi kalıntıları inceleme imkanı buluyor.
Doğu Karadeniz'de, geçmişte insanların yaşadığı tek ada olan Giresun Adası'na gelenler, Bizans mezarları, tarihi surlar, manastır harabesi gibi tarihi kalıntıları inceleme imkanı buluyor. Hava şartlarına göre ekime kadar ziyaret edilebilen ada, Karadeniz turuna çıkan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
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