VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ev sahibi "yabancı öğrenci" avına çıktı!
Ukrayna: Rusya'nın Odessa'ya saldırısında liman ve tarımsal tesisler hasar gördü Ukrayna: Rusya'nın ...
Çarşaflı kadınlara hadsizce saldırmıştı... Yeni gelişme
Kırklareli'nde sel felaketi: 4 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Ankara'da dikkat çeken buluşma! Akşener'den Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
Zor bir tangonun başlangıcı!
06 Eylül 2023 Çarşamba 07:22:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 07:22:00

Turistlerin ilgi odağı Giresun Adası

ABONE OL

Doğu Karadeniz'de, geçmişte insanların yaşadığı tek ada olan Giresun Adası'na gelenler, Bizans mezarları, tarihi surlar, manastır harabesi gibi tarihi kalıntıları inceleme imkanı buluyor.

Doğu Karadeniz'de, geçmişte insanların yaşadığı tek ada olan Giresun Adası'na gelenler, Bizans mezarları, tarihi surlar, manastır harabesi gibi tarihi kalıntıları inceleme imkanı buluyor. Hava şartlarına göre ekime kadar ziyaret edilebilen ada, Karadeniz turuna çıkan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Etiketler : Doğu Karadeniz Giresun Ada Tarihi Surlar Manastır Harabesi Giresun Adası
Szymanski, Hande'nin kadrajında

Szymanski, Hande'nin kadrajında
'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'
Yüzde 99 orijinalim

Yüzde 99 orijinalim
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
Eşlik haklarımdan vazgeçtim

Eşlik haklarımdan vazgeçtim
Kolunda bir milyon taşıyor

Kolunda bir milyon taşıyor
Barbie stili

Barbie stili
Ziynet geri dönüşlerden memnun

Ziynet geri dönüşlerden memnun
İlk aile pozu

İlk aile pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX