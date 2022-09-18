Turistik trenlere yerli ve yabancı ilgisi yeni rotaları beraberinde getirecek

Ulaştırma alanında kara yolu ve havalimanı projelerinde önemli yatırımlara imza atan Türkiye, gelecek dönemde demir yolu yatırımlarına ağırlık verecek. Özellikle vatandaşların yoğun talep gösterdiği yüksek hızlı trenlere yenileri eklenecek, konvansiyonel ve turistik hatlar da yolcu ve yük taşımalarına devam edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşlardan gelen talep sonrasında hızlı tren sefer sayılarında artışa gidildiğini ve günlük 31 bin 651 yolcuyla tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıklamıştı. 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'ne göre, ulaştırma alanında Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı, Ankara-Sivas ve Ankara-Afyonkarahisar-İzmir yüksek hızlı tren hatları, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule demir yolu projeleri ile ikinci hat yapımlarına öncelik verilecek.

Yerli ve yabancı turistiklerin büyük ilgi gösterdiği turistik tren hatlarına da yenileri eklenecek.

Demir yolu turizmi, yüzlerce turiste yemek, eğlence ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, gece yolculuklarında yataklı vagonlarla seyahat etme, gündüz saatlerinde de belirlenen turistik yerlerde gezme imkanı sunuyor.

Çeşitli kültürleri ve coğrafyaları görme olanağı sağlayan turizm amaçlı uzun rotalı demir yoluyla seyahat birçok ülkede düzenlenirken trenlerin sunduğu hizmetler ve çekici rotalar konusunda özellikle İsviçre, Avustralya, Fransa ve Rusya ön plana çıkıyor. Rusya'da Trans Sibirya Demir Yolu, Avustralya'da Ghan Ekspresi, Hindistan'da Darjeeling Himalayan Demir Yolu, İstanbul'a kadar ulaşan Venedik Simplon-Orient-Express, turizm amaçlı seyahat olanağı sağlayan önemli rotalar arasında yer alıyor.

Talep artışı yeni planları beraberinde getirdi

Türkiye'de ise Turistik Doğu Ekspresi'nin işlediği Ankara-Kars Demir Yolu güzergahı, seyahat yazarları tarafından dünyanın trenle seyahat edilecek en güzel ilk 4 tren rotası arasında bulunuyor. 15 Mayıs 1949'da ilk seferine çıkan Doğu Ekspresi karşılıklı olarak her gün Ankara-Kars kesiminde işliyor.

Bu sayede Bakanlık tarafından ilk defa trenlerle seyahat bir yerden bir yere ulaşmanın dışında farklı yerleri gezmek, görmek, farklı coğrafyaları ve kültürleri tanımak amaçlı kurgulandı. Mevcut Doğu Ekspresi'ne talep artışı mevcut kapasiteyle karşılanamadığından Ankara ile Kars arasında sadece turizm amaçlı yeni bir tren işletilmeye başlandı. Ankara-Kars güzergahındaki Doğu Ekspresi ile seyahat eden yolcuların, yolculuk anılarını fotoğraf ve video ile ölümsüzleştirirken kamuoyuyla paylaşmaları, vatandaşların da özellikle Doğu Ekspresi'ne ve diğer konvansiyonel trenlere merakını ve talebini artırdı.

Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan hareketle, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum'dan geçerek Kars'a yaklaşık 31 saatte varıyor ve 1300 kilometre yol kat ediyor.

Turistik Doğu Ekspresi ile adım adım değişen coğrafyayı gözlemlemek, kanyonların, köylerin içinden geçmek, tarihi mekanları ve eşsiz manzaraları izleyerek Anadolu'nun güzelliklerini keşfetmek farklı bir deneyim olarak yolcuların anılarına işleniyor.

2021/2022 kış sezonunda Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars ve Kars-Ankara hatlarında 31'er kez olmak üzere toplam 62 seferde çalıştırıldı. Geçen dönem Doğu Ekspresi ile 11 bin 500, Turistik Doğu Ekspresi ile 1411 yolcu seyahat etti.

Yeni dönem seferleri 12 Aralık'ta başlayacak

Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni dönem seyahat takvimi de hazırlandı. Ankara'dan 12 Aralık 2022-20 Mart 2023, Kars'tan 14 Aralık 2022-22 Mart 2023 dönemlerinde seferler yapılacak. Tren Ankara'dan pazartesi, çarşamba, cuma, Kars'tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek.

Ekspres, Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum'da, Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas'ta duracak. Trende yer alan vagonlar toplu grup taşımaları ve turları sağlamak üzere acentelere dağıtılırken trende seyahat edecek münferit yolcular için 1 yataklı vagon ayrıldı. Bilet satışları seyahat tarihinden 30 gün önce bilet satış sistemi üzerinden satışa sunulacak.

Turistik Doğu Ekspresi'ne yabancı turist ilgisi

Turistik Doğu Ekspresi'nin işlediği Ankara-Kars Demir Yolu güzergahı doğal güzellikleri, tarihi dokusu, güzergahtaki illerin barındırdıkları tarihi hazineler ve kültürel özellikleriyle yabancı turistlerce de ilgi görüyor.

Basın yoluyla yapılan tanıtıcı yayınların ve seyahat eden yolcuların deneyimlerini paylaşmasının etkisiyle yabancı turistler hemen her trende kendilerine yer buluyor.

Turistik Doğu Ekspresi ile geçen yol yolculuk eden 1411 kişiden 42'si yabancı iken bu yıl seyahat gerçekleştiren 10 bin 564 kişiden 528'i yabancı turist oldu.

Yeni turistik rotalar

Karaman-Konya-Ankara-İstanbul hattında işletilen yüksek hızlı trenler de geçtikleri şehirler arasında önemli turizm hareketliliği yarattı. YHT'ler 200-300 kilometrelik mesafelere günübirlik seyahati mümkün hale getirerek, bu sayede kültür turizmine katkı sağlıyor.

Doğu ve Turistik Doğu ekspreslerinin yurt içi ve dışında oldukça fazla ilgi görmesi, geçtiği güzergahta ortaya çıkardığı turizm hareketliliği ve ekonomik getiriler, turizm potansiyeli olan diğer güzergahlarda da benzer trenlerin işletilmesi için örnek oluyor.

Bakanlık, Turistik Doğu Ekspresi'nin dışında yeni turistik tren rotaları oluşturmak için çalışmalar yapıyor. Hazırlıklar, kurumsal olanaklar, yolcu potansiyeli, oluşacak talepler gibi kriterler göz önünde bulundurularak sürdürülüyor.