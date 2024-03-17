Turgut Altınok'tan canlı yayında Mansur Yavaş'a "Londra" sorusu!

31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala siyaset arenası kızışmaya devam ediyor.

Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok'un mal beyanı sonrasında CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş çıkışlarda bulunmuştu.

"LONDRA'DA EV ALDINIZ MI? "

Bu yaşanan konuya ilişkin Altınok katıldığı canlı yayın programında " "Ben Büyükşehir Belediye Başkanına soruyorum: 'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Londra'dan ev aldınız mı?' Belediye Başkanı olmadan önce mi aldınız, Belediye Başkanı olduktan sonra mı aldınız? Veya ilk Belediye Başkanı olduğunuzda mal varlığınız neydi?" sözleriyle Yavaş'ı eleştirdi.

"ŞU ANKİ MAL VARLIĞI NE?"

Altınok, 'Hangi görüşe, hangi ideolojiye sahip olursa olsun, ya Belediye Başkanı olduktan sonra mal varlığı çoğalmış mı, azalmış mı?' Yani, kaç kişi varsa Türkiye'de, çıkarsınlar; milyar dolar tutacak mal varlığı açıklayan Belediye Başkanı var. Sorun bakayım, Belediye Başkanı olmadan önceki mal varlığı neydi, şu anki mal varlığı ne?

İş yok laf da yok, efendim, hayalet bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Ankara'da olmayan, Ankara sokaklarında olmayan, seçimden seçime ortaya çıkan; seçimden seçime Ankara'nın ilçelerini gezen sadece. Efendim, seçim bürolarını, kurdelesini kesen bir Büyükşehir Belediye Başkanı var Ankara'da, maalesef." ifadelerini kullandı.