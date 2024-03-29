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29 Mart 2024 Cuma 15:15:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 15:15:00

Turgut Altınok'tan bir müjde de minibüs esnafına

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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, projeleriyle dikkat çekiyor. Minibüs esnafına da 30 bin TL'lik yakıt desteği vereceklerini belirten Altınok, "Her zaman yanınızdayız" dedi.

Başkent Ankara için önemli projeler hazırlayan Turgut Altınok, minibüs esnafına da 30 bin TL'lik yakıt desteği vereceklerini açıklayarak, "Her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

30 BİN TL'LİK YAKIT DESTEĞİ

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Turgut Altınok, minibüs esnafına yakıt desteği vereceklerini belirtti.

Altınok, "Minibüs esnafımıza aylık 30 bin TL yakıt desteği vereceğiz. Her zaman yanınızdayız. Minibüs esnafımızın yüzü gülecek!" ifadelerini kullandı.

ULAŞIM, FATURA, BURS VE METRO PROJELERİ...

Yerel seçim arifesinde sık sık sahaya inerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Altınok, halkın taleplerini ve şikayetlerini yakından dinledi.

Bu kapsamda Başkentliler için 2024-2029 dönemine özel projeler hazırlandı.

Projelerde; su faturalarında indirim yapacaklarını, tüm üniversite öğrencileri için ulaşımın ücretsiz olacağını, 20 bin üniversite öğrencisine de karşılıksız 1500 lira burs verileceğini, metro projelerini yerine getireceklerinin de sözünü verdi.

Etiketler : turgut altınok ankara minibüs esnaf
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