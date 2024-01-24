Turgut Altınok'tan 24 TV ekranlarında açıklamalar: Mansur Yavaş, Ankapark için çark etti!

Turgut Altınok'tan 24 TV ekranlarında açıklamalar: Mansur Yavaş, Ankapark için çark etti!

Gazeteci Murat Çiçek'in sunduğu Açık Görüş programı 24 TV ekranlarına geri döndü.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Adayı Turgut Altınok, 24 TV'de yayınlanan Açık Görüş programında yerel seçimlere yönelik açıklamalarda bulundu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından kapatılan Ankapark'ı tekrar açacaklarının altını çizerek, "Ankapark'ı açacağız" dedikten sonra şimdi de Mansur Yavaş da "açacağım" diyor." ifadelerini kullandı.

#CANLI Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok (@turgutaltinok06): "Ankapark'ı açacağız" dedikten sonra şimdi de Mansur Yavaş da "açacağım" diyor.#AçıkGörüş pic.twitter.com/A6780joIen — 24 TV (@yirmidorttv) January 24, 2024

"58 KİLOMETRE METRO SÖZÜ VERDİ 5 YILDA 5 SANTİM BİLE YAPILMADI"

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 2019 yerel seçimlerinde 'Ankara'ya 58 kilometre metro yapacağız' sözünü hatırlatan Altınok, "Mansur Yavaş seçim vaatleri arasında, '5 yılda Ankara'ya 58 kilometre metro yapacağım' demişti. Ama 5 santim bile yapılmadı. Ankara'nın ciddi anlamda bir kentsel dönüşüm ihtiyacı da var." diye konuştu.

"5 SANTİM BİLE METRO YAPILMADI"#CANLI Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok (@turgutaltinok06): Mansur Yavaş seçim vaatleri arasında, '5 yılda Ankara'ya 58 kilometre metro yapacağım' demişti. Ama 5 santim bile yapılmadı. Ankara'nın ciddi... pic.twitter.com/sK5IPaiL4a — 24 TV (@yirmidorttv) January 24, 2024

"HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ"

Turgut Altınok, Ankara'da halkla samimi bir diyalog kuracaklarını belirterek, " Biz, herkesi kucaklayacağız, ne ayıracağız ne de kayıracağız. Çankaya'nın alamadığı hizmetleri yapacağız." sözlerini kullandı.

#CANLI Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok (@turgutaltinok06): Biz, herkesi kucaklayacağız, ne ayıracağız ne de kayıracağız. Çankaya'nın alamadığı hizmetleri yapacağız. #AçıkGörüş pic.twitter.com/aZ3vMoVC0k — 24 TV (@yirmidorttv) January 24, 2024

ALTINOK'TAN 'YEŞİL BAŞKENT' VURGUSU

Ankara'da doğal yaşam alanlarını zenginleştireceklerini dile getiren Altınok, "Ankara'mızı yeşil bir Başkent yapacağız. Hem Ankapark'ı açacağız ama onla beraber orada büyük bir doğal yaşam alanı yapacağız." açıklamasında bulundu.

#CANLI Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok (@turgutaltinok06): Ankara'mızı yeşil bir Başkent yapacağız. Hem Ankapark'ı açacağız ama onla beraber orada büyük bir doğal yaşam alanı yapacağız. #AçıkGörüş pic.twitter.com/vjlCVivtMe — 24 TV (@yirmidorttv) January 24, 2024

ANKARA'YA YÖNELİK PROJELER YAKINDA DUYURULACAK

Mansur Yavaş başkanlığındaki ABB yönetiminin Ankara'ya kayıp 5 yıl yaşattığını söyleyen Altınok, "Ankara için yapacaklarımızı kısa bir süre sonra kamuoyuna paylaşacağız. Ankara'mız 5 yılda çok şey kaybetmiştir." diye konuştu.